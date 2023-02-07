美國拚軟著陸有利股市 法人：靜待Fed主席談話

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（中央社記者江明晏台北7日電）台股今天量縮震盪，終場小漲8.09點，守住15400點關卡。法人分析，市場對升息放緩與美國經濟「軟著陸」有信心，但近期呈現利多鈍化，投資人靜待美國Fed主席將發表的談話立場。

美國非農就業人數遠優於市場預期，通膨疑慮再起，美股4大指數今天拉回。台股早盤呈現約百點的上下震盪，在面板雙虎低檔轉強，以及創意等矽智財族群上漲撐盤下，台股終場小漲8.09點，以15400.91點作收，力守在年線之上，成交量新台幣1875.87億元；生技股在資金持續轉進下，櫃買指數上漲1.89點，收在200.81點，漲幅0.95%。

投顧分析師指出，美國聯準會（Fed）主席鮑爾將發表談話，股市投資氣氛轉趨觀望；從另一個角度思考，在歷經俄烏戰爭歹戲拖棚、能源價格劇烈波動、疫情數波來襲、美中霸權之爭及Fed去年快速升息後，美國仍能擁有如此優異的就業數據，顯示美國經濟體質韌性極強，因此美國財政部長葉倫2月6日受訪表示，通貨膨脹顯著下降且經濟保持強勁的路徑。

分析師表示，未來通膨數據與Fed態度雖對金融市場有所影響，但在經濟衰退的硬著陸風險明顯降低下，台股有望維持類股輪漲的偏多震盪格局。

台新投顧副總經理黃文清指出，市場對聯準會主席鮑爾的談話抱持觀望氣氛，是今天買盤追價不足的原因；不過市場早已預期升息趨緩趨勢，近期股市有些利多鈍化，後續還需要留意企業財報等基本面是否有實質利多出現。

兆豐國際投顧協理黃國偉表示，市場目前觀察美國經濟表現好，且通膨疑慮放緩，對於軟著陸有信心，對股市上漲增添利多；不過在美元起漲，新台幣轉貶的情況下，台股仍有資金動能減少的問題，仍需要持續觀察。（編輯：張良知）1120207