數位部：加入國際標準組織FIDO聯盟 不需重複繳會費

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（中央社記者蘇思云台北7日電）外界質疑數位部加入國際標準組織FIDO聯盟，導致台灣重複繳納會費。數位部產業署今天澄清，根據規定，原有加入會員的內政部已經繳會費，數位部加入不需再繳納會費，也沒有繳過會費。

台北市議員徐巧芯昨天臉書直播時指出，數位部今年1月加入國際身分識別標準組織FIDO Alliance（FIDO聯盟），但台灣早有其他部會參與這個聯盟，質疑數位部為了大內宣重複加入，導致台灣要多繳納會費。

數位發展部數位產業署今天表示，數位部加入FIDO聯盟，有議員錯誤指稱數位部重複繳納會費。根據FIDO聯盟規定，一個國家只要有一個政府機關或機構成為政府會員，同一國家其他政府機關或機構加入時，就不必再另外繳會費。

產業署指出，台灣原有加入會員的內政部已經繳會費，因此數位部加入時，不需再繳納會費，也沒有繳過會費，強調數位部加入FIDO聯盟重複繳會費是錯誤說法。

產業署表示，FIDO聯盟的政府會員包含加拿大、澳洲、英國、美國、德國、泰國及南韓各國的主管數位網路事務機關或機構，產業會員則包含微軟、蘋果、Google、LINE、Meta、VMware、Amazon、eBay、LINE等知名產業代表。

產業署指出，數位部因職掌業務涉及電子化政府、電子簽章，以及網路、軟體、電信、電商、資安等數位產業，加入FIDO聯盟得以直接與各國政府及重要數位產業代表，針對線上身分識別標準與規範交換意見，參與討論相關技術規範的制定，表達台灣的需求與應用導入經驗，並將相關技術的未來發展趨勢分享給國內業者。

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此外，產業署補充說明，FIDO聯盟在會員加入時就已明文告知不得轉讓會籍與會員的權利或義務。FIDO聯盟下會依不同的政府、企業及消費性應用情境而有不同的工作小組，技術部分有認驗證機制、資安與隱私、生物特徵、身分識別確認與綁定、身分驗證標準等不同的議題。

數位部主要角色在於從主管的電子簽章、數位產業應用、電子化政府等議題，參加各個工作小組討論。各單位參與議題與所扮演的角色都不盡相同，不同部會分別加入成為聯盟會員，將可擴大並深化國際參與。（編輯：張良知）1120207