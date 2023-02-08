商總擬3月底組團訪中 聚焦食品流通農漁特產等議題

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（中央社記者曾智怡台北8日電）近期兩岸互動頻繁，商總理事長許舒博今天表示，正與國台辦洽商，將待中國全國兩會結束、人事布局穩定出訪，時間預計3月底；這次出訪是以「解決問題」為原則，討論議題約4、5項，包含食品流通業、農漁特產、金融等。

媒體報導，工總已敲定預定4月中下旬由理事長苗豐強率理監事赴大陸訪問，預定拜訪北京、江蘇，公會近日將發函給理監事，確定參訪人數。

至於商總訪陸規劃，許舒博今天出席全國商業總會第5屆品牌金舶獎甄選起跑記者會，接受媒體訪問表示，目前正在跟國台辦洽商，待兩會後人事布局穩定出訪，時間預計3月底左右，將列4、5項主要議題跟中國大陸接洽，包含食品流通業、農漁特產品、文化旅遊、金融等。

他補充，主要對口是國台辦，金融議題涉及銀保監會，政策開放部分，則涉及農業、經濟部門，由國台辦彙整。

屆時許舒博將親自率團，他強調，這次出訪是以解決問題為原則，非考察型態，地點鎖定北京、天津為主，訪問層級「希望是解決問題層級」，盼將兩岸阻礙的「全部拿開」，例如農漁特產品貿易重新啟動，卡關設備如何在快速有效協調下恢復進出口，以及將來文化觀光交流等。

許舒博坦言，現在兩岸問題，工業部分沒那麼大，「所有問題都存在於商業服務業」，商總責無旁貸。

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針對八大工商團體負責人20日將向總統蔡英文「拜晚年」，許舒博表示，仍會向總統提出兩岸議題，包含兩岸和平穩定，「這並非只是我的期望，總統也希望這樣」，但仍欠溝通平台，假使主管機關較使力，也可以由產業端給予協助。

此外，三三會規劃與工商協進會共同組團訪問中國大陸，訪問地點初步規畫以上海市，江蘇省的南京、鹽城、泰安、徐州、淮安等台商聚集的重點城市為主，時間預計安排在5月。（編輯：潘羿菁）1120208