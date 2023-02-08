百貨業挺過疫情 業者稱暴風雨結束春燕飛來

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中華民國百貨零售企業協會第8屆第3次會員大會8日舉行，新光三越暌違13年重回百貨協會，新光三越總經理吳昕陽致詞表示，過去3年疫情是百貨有史以來最大挑戰，好在已經走過。中央社記者江明晏攝 112年2月8日

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（中央社記者江明晏台北8日電）中華民國百貨零售企業協會今天舉行會員大會，新光三越睽違13年重回協會，總經理吳昕陽致詞時以「暴風雨結束」比喻百貨業挺過疫情後重生；遠百總經理徐雪芳也說，疫情期間很辛苦，好在「春燕來了」。

中華民國百貨零售企業協會（簡稱百協）第8屆第3次會員大會今天在遠百企業總部舉行，除迎接新進會員新光三越百貨加入，會中也表揚110年度優良從業人員，並專題演講消費爭議處理、淨零暨節能減碳兩大議題。

百貨協會理事長、遠百總經理徐雪芳致詞表示，疫情期間業者很辛苦，百貨抗疫防疫總算度過，好在「春燕來了」；經濟部數據顯示，2022年百貨零售產業成長15%，期待解封效益更加挹注。

新光三越暌違13年重回百貨協會，總經理吳昕陽致詞表示，過去3年是百貨有史以來最大挑戰，好在已經走過，他並援引村上春樹的話「暴風雨結束後，不會記得是怎麼活下來的，但可以確定暴風雨結束後，我們已不是原來的那個人」。

他也表示，新光三越再次進入協會，能分享的經驗值包括更多數位化投資與資源整合，新光三越在虛擬線上方面做了很多投入，會員經營也會是百貨業未來更加注意的領域。

新光三越去年業績達新台幣886億元，創歷史新高，年增11.2%；吳昕陽先前已表示，位於台北東區的Diamond Towers預計年中開幕，今年持續「穩中求好」，全年業績目標訂為920億元，目標年成長約4%。

遠百2022年業績創高，幾間大店與新開幕的竹北店挹注下，帶動全年遠百全台據點營業額超過550億元，逆勢寫下新紀錄；遠百董事長徐旭東先前表示，今年消費動能會繼續成長，看好台灣向前衝，不過「樂觀中要謹慎」，力拚遠百集團營業額續創新高。（編輯：郭無患）1120208