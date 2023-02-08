股票代號編碼原則修正 13日起去除產業別及市場別

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者潘智義台北8日電）台灣證券交易所今天宣布，自2月13日起股票編碼去除產業類別原則，以及市場別原則。

證交所發布新聞稿指出，現行股票編碼係以產業類別作為首要原則，如「11XX」區間的股票代碼為水泥類、「12XX」區間股票代碼為食品類。

證交所解釋，現行依產業類別編碼，易造成傳統產業預留編碼數過多，而大眾產業共用編碼數可能有用罄之虞的不衡平現象；為解決該現象，證交所已修正編碼原則，自今年2月13日起，股票編碼去除產業別及市場別原則，使現餘股票代號的使用得以活化。

證交所說明，早年公開發行公司產業類別即已集中於電子工業及生技醫療業等大眾產業，其編碼專屬區間已用罄，改以產業共用區間為編碼原則，如屬電子工業、生技醫療業或其他業等股票，現行皆以「69XX」區間給號。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

另外，股票編碼採一碼到底原則，公開發行公司股票取號後，若公司更改產業類別或變更股票市場別，股票代號不再更動，加上大眾產業共用區間原則，多數股票早已無從藉由股票代號辨識所屬產業及市場別。

因此，證交所宣布，自今年2月13日起，股票編碼將接續現行不分產業的共用區間「69XX」可用代號，由小至大依序給號至「99XX」區間的可用代號，用罄後再回至「11XX」區間的可用代號繼續給號，屆時投資人可於證交所官網、產品與服務、證券編碼、可使用股票代碼公告，查詢前100碼可編定的股票代號。（編輯：黃國倫）1120208