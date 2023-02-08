福貞：中國疫情趨緩 兩岸6大生產基地全數開工

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（中央社記者潘智義台北8日電）製罐廠福貞控股公司今天公告1月合併營收為新台幣5億元，因農曆春節工作天數減少，導致1月合併營收較去年同期減少26.69%，但中國疫情趨緩，兩岸6大生產基地全數開工。

福貞控股發布新聞稿指出，第1季因中國疫情管制趨向寬鬆，內需消費市場逐步恢復基本面，雖1月營收不如去年，但第1季在客戶訂單挹注、物流與銷售通路暢通下，單季合併營收表現可期。

福貞控股表示，中國自去年底逐步放寬疫情管制，隨著疫情趨緩，內需消費市場回溫，加上農曆春節假期，消費人潮出籠，快速消費品市場需求回暖；因此，兩岸6大生產基地已全數開工。

福貞解釋，第1季出貨以涼茶、啤酒與碳酸性飲品製罐為主，將推升兩片式鋁罐的出貨成長。

在三片式馬口鐵罐部分，福貞說明，山東廠近日新接獲國際品牌大廠寵物食品罐訂單，生產符合歐盟認證的食用級金屬鐵罐，並提供不同容量的罐型；未來針對三片鐵罐產品，將持續增加產品組合廣度，以期提升毛利率。

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至於新竹廠自2021年底完成併購，福貞指出，2022年已開始貢獻營運，2023年除持續作為台灣各大飲料品牌纖體罐（Sleek can）獨家供應商，並將啟動200ml及250ml小容量罐型訂單生產，以擴大纖體罐產品滲透率，下半年並將導入新罐蓋產品，可望增加新竹廠外銷比重。

另外，福貞表示，陝西廠二片式鋁罐新廠新產線規劃將可於第3季投產，在多條產線運作下，將更聚焦各營運基地產線專一於單一罐型的生產，減少換線的生產耗損。（編輯：蘇志宗）1120208