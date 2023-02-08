海關去年緝獲仿冒及盜版品逾5萬件 偽壯陽藥占大宗

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（中央社記者張璦台北8日電）海關執行智慧財產權邊境保護，據統計，去年緝獲仿冒及盜版品超過5萬件，侵權市值高達新台幣1億7600萬元，以藥品為最大宗、占逾5成，而常見仿冒藥品為犀利士及威而鋼。

財政部關務署今天發布新聞稿表示，近年跨境電商興盛，民眾可能在網購平台以低於市價的折扣金額購買商品，收到貨物才察覺是仿冒品，不僅無法獲得真品應有權益及保障，甚至可能因違反商標法相關規定面臨刑事責任，得不償失。

關務署指出，為減少仿冒及盜版品於國際間流通，海關致力執行智慧財產權邊境保護措施，民國111年在邊境緝獲仿冒及盜版品逾5萬件、侵權市值高達1億7600萬元。

其中，又以藥品緝獲2萬7969為最大宗，包包類、服飾類、鞋類與3C產品緝獲量，都各達逾千件。

關務署說明，海關緝獲的仿冒及盜版品多數透過快遞進口，據統計，去年在快遞專區緝獲仿冒品數量約4萬件，占全年度緝獲量8成以上。

關務署表示，邊境查緝海關責無旁貸，更將持續精進關員專業知能，杜絕仿冒及盜版品進出國境，確保邊境安全並維護公平交易環境，呼籲國人跨境網購時，切勿購買侵害商標權的仿冒品，以維護自身權益。（編輯：張均懋）1120208