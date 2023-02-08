2022年底國銀不動產放款年增率逾3年新低

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者謝方娪台北8日電）央行升息及全球經濟前景不明等因素籠罩下，國銀不動產放款年增率持續走降，根據金管會最新統計，2022年底國銀房貸加建融年增率為7.26%，創38個月新低點。

金管會公布國銀不動產放款最新概況，截至2022年12月底止，本國銀行辦理購置住宅貸款餘額達新台幣9兆3293億元，年增率續降至6.47%，創34個月新低；建築貸款餘額3兆4622億元，年增率走降至9.46%，更創下長達41個月新低點。

合計購置住宅貸款及建築貸款年增率降至7.26%，創2019年11月以來、共38個月新低。

金管會銀行局副局長童政彰指出，12月房貸及建融年增率延續11月、持續呈現緩步減緩趨勢，主因仍是總體經濟影響，包括市場對未來全球經濟成長抱持疑慮、加上央行調高利率等不確定因素存在所致。

觀察國銀不動產放款品質，2022年12月底購置住宅貸款逾放餘額降至62.75億元、逾放比連5個月持平於0.07%；建築貸款逾放餘額降至26.59億元、逾放比連4個月持平於0.08%。

依銀行法第72條之2規定，商業銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額不得超過放款時所收存款總餘額及金融債券發售額的3成，俗稱銀行不動產放款天條，銀行會自行設定更嚴格的內部要求，多半視28%以上為警戒區。

金管會資料同步揭露，截至2022年12月底止，銀行辦理住宅建築及企業建築放款總額為13.41兆元、月增0.06兆元，存款總餘額及金融債券發售額為50.45兆元、月增0.31兆元。

依銀行法第72條之2規定設算，2022年12月底銀行不動產放款平均比率為26.58%，月減0.05個百分點，創2020年2月以來新低。

檢視個別銀行數據，比率在29%以上銀行已連5個月掛零；比率在28%至29%的銀行降至3家，月減3家；比率在27%至28%的銀行有11家，月增1家。（編輯：張均懋）1120208