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電信三雄拚ESG 永續成果國際評比獲獎

2023/2/8 20:49
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（中央社記者江明晏台北8日電）電信三雄拚ESG獲國際肯定，中華電、台灣大於全球超過7800家參與評選的企業中脫穎而出，獲S&P Global今年永續年鑑前5%評比；遠傳則連4年入選「道瓊永續世界指數」成分股。

中華電信表示，中華電以「綠化低碳、數位賦能、誠信透明」三大永續願景為目標，是全球電信產業首家通過「TCFD氣候相關財務揭露建議書符合性查核」並獲最高等級的電信業者，也是台灣第一家營運據點100%完成碳盤查及驗證的電信公司；三創門市取得環保署服務型態標籤，以及ISO 14067、PAS 2060雙認證，也是業界唯一。

中華電信更首度實施內部碳費機制，強化使用節能設備、提高2023年再生能源轉供量到6000萬度以上，並自建太陽光電，努力邁向2040年達成RE100、2050年達成全面淨零碳排的目標。

中華電信董事長謝繼茂表示，積極推動ESG（環境、社會、公司治理）作為是企業永續經營的關鍵，中華電信秉持「轉型+5G+永續」三方並進的營運策略，對接聯合國永續發展目標。

台灣大哥大繼連續6年入選道瓊永續指數（DJSI）最高榮譽「世界指數」（DJSI World）獲全球電信業前3名佳績後，今天更6度獲國際永續評比機構S&P Global發行的2023永續年鑑 （ The Sustainability Yearbook 2023） 評定為世界TOP 5%企業。

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台灣大哥大董事長蔡明忠表示，台灣大身為全球ESG先鋒，將永續治理作為營運最高指導原則，並將「永續發展委員會」提升為董事會層級的功能性委員會，積極參與國際永續倡議，為全台首家加入RE100的電信業者，並承諾2040年全公司達到100%使用再生能源。

2022道瓊永續指數（DJSI）去年底公布評選結果，遠傳電信連4年入選最高等級「道瓊永續世界指數」成分股，也連7年名列「道瓊永續新興市場指數」成分股；遠傳同樣獲國際永續評比機構S&P Global發行的2023永續年鑑評定為世界TOP 10%企業。（編輯：張良知）1120208

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