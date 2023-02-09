台股平盤下遊走 盤中拚守15600點

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（中央社記者潘智義台北9日電）美股漲多回檔，與台股連動密切的費城半導體指數重挫2.19%，台股今天開低震盪，在平盤以下小跌遊走，早盤一度跌破15600點，最低觸及15553.84點、下跌64.33點。

加權指數11時來到15603.40點，小跌14.77點，成交值新台幣1279.85億元，8大類股僅金融類股小漲。

權值王台積電今天盤中來到536元，下跌4元；蘋果光學鏡頭供應商大立光盤中股價來到2210元，下跌25元；不過，鴻海來到101.5元，逆勢小漲1元。

疫情紅利退散，面板廠友達公布去年全年歸屬母公司業主淨損211億元，基本每股損失2.39元。早盤股價走跌，但盤中翻紅，來到17.85元，上揚0.15元。

台新投顧副總經理黃文清接受電訪表示，台股大漲之後，走勢呈現小漲、小跌，指數這波漲多，權值股休息，以有題材個股表現空間較大，短線可優先留意電子股，除台股陸續公布財報之外，美通膨數據也應注意。（編輯：楊凱翔）1120209