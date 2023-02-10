MSCI台灣成分股調整 小型指數增八方雲集等10檔

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

指數編纂公司MSCI（明晟）10日公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股不變，全球小型指數新增八方雲集等10檔。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在全球標準型指數成分股不變，全球小型指數新增八方雲集等10檔，沒有任何成分股遭刪除，調整結果將於24日收盤生效。

統計本次 MSCI MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？ MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。

當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。 資料來源：大昌證券 看更多 關閉 調整，台股在全球小型指數新增10檔成分股，包括東哥遊艇、八方雲集、榮剛、材料-KY、高力、M31、森崴能源、健喬、視陽、晶睿。

投顧法人原本考量市值變化及落後成分股抽換，預測部分IC設計服務廠有機會納入MSCI成分股，但最終並未入選。

MSCI是以美元計價的股價指數，提供投資專業人士一致性的比較基礎。MSCI每年2月、5月、8月及11月執行指數定期審核與調整，除了調整成分股外，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配可能增加。（編輯：楊蘭軒）1120210