MSCI台股權重一升兩維持 24日收盤生效

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

MSCI（明晟）10日公布季度調整結果，台股在「MSCI亞洲除日本指數」權重上調至15.79%，調升0.03個百分點。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）指數編纂公司MSCI（明晟）今天公布季度調整結果，台股在「MSCI亞洲除日本指數」權重上調至15.79%，調升0.03個百分點；台股在「MSCI全球新興市場指數」、「MSCI全球市場指數」權重分別維持13.97%、1.62%，最新權重將在24日收盤生效。

MSCI MSCI是什麼？調整對台股有什麼影響？ MSCI是由摩根士丹利資本國際公司編制、以美元計價的股價指數。它提供投資專業人士一致性的比較基礎，克服各國市場各自的匯率、指數編制差異，像是投資組合經理、學者及金融機構經常利用MSCI來檢視各國市場狀況。

當MSCI指數調整時，投資專業人士也會因應調整資金配置與避險策略。以台股為例，如果MSCI調高台股權重，全球基金在台灣的分配將可能增加，進而吸引國際資金投資，因此MSCI每一季度（2月、5月、8月、11月）調整都受到關注。 資料來源：大昌證券 看更多 關閉 台灣指數成分股方面，本次調整無新增或刪除，指數成分股維持88檔，並有21檔成分股調整在外流通股數。本次權重調升最多成分股為華新，權重為0.43%，調升0.01個百分點；權重調降最多的成分股為開發金，權重為0.69%，調降0.01個百分點。

本次MSCI季度調整，以「MSCI全球新興市場指數」觀察，此次權重調升最多國家為中國及泰國，權重各增加0.09及0.05個百分點；權重調降最多的國家為印度與印尼，權重各降低0.23及0.02個百分點，其餘國家權重變化不大。

MSCI另調整中國A股指數成分股，新增海南航空等9檔股票，刪除金風科技等4檔；調整後MSCI中國A股指數成分股增加至504檔。

法人表示，MSCI自2019年2月底宣布增加中國A股在MSCI系列指數中的權重，逐步將中國A股納入因子從初期的2.5%增加至20%，並陸續納入創業板及科創板在內的個股，A股權重也隨著不斷提高。整體而言，中國疫後重新開放將有助於中國經濟恢復正常，預期中國政府將加大政策刺激力道來穩定經濟。（編輯：潘羿菁）1120210