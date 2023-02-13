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吳政忠：台美科技合作實體會議 可望5月登場

2023/2/13 11:21（2/13 12:35 更新）
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國科會13日舉辦2023年新春記者會，主委吳政忠（圖）表示，2023年將建立前瞻科技平台，跨部會整合與協力，把台灣打造為堅韌、永續的科技國家。中央社記者張璦攝 112年2月13日
國科會13日舉辦2023年新春記者會，主委吳政忠（圖）表示，2023年將建立前瞻科技平台，跨部會整合與協力，把台灣打造為堅韌、永續的科技國家。中央社記者張璦攝 112年2月13日
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（中央社記者張璦台北13日電）國科會主委吳政忠今天表示，台灣駐美代表蕭美琴日前到國科會帶來好消息，先前延期舉辦的台美科技合作（STC）會議，可望於5月登場，且為實體會議。

為促進台美雙方科技合作，國家科學及技術委員會依據台美科學及技術合作協定（STA），與美方共同建構全面性台美科技合作平台，原規劃去年11月上旬在台灣舉辦實體的首屆台美科技合作會議。

不過，當時因國際局勢持續變動，且美國適逢期中選舉，會議召開日期、來台參與代表等細節未確認。

國科會今天舉辦新春記者會，吳政忠提到國科會將加強拓展國際交流，媒體關切台美科技合作會議時程。

吳政忠回應，事實上，蕭美琴上週到國科會，帶來好消息，實體會議應該會在5月舉辦。

吳政忠曾力邀美國國家科學基金會（NSF）、國家衛生院（NIH）與國家癌症研究所（NCI）等單位高層，來台參加台美科技合作會議；會議可能觸及5大合作領域，包括半導體、生醫腦科技、資安、人工智慧（AI）與太空領域。（編輯：翟思嘉）1120213

國科會13日舉辦新春記者會，國科會主委吳政忠（圖）出席致詞，並說明國家整體科技布局。中央社記者謝佳璋攝 112年2月13日
國科會13日舉辦新春記者會，國科會主委吳政忠（圖）出席致詞，並說明國家整體科技布局。中央社記者謝佳璋攝 112年2月13日
國科會13日舉辦新春記者會，國科會主委吳政忠（圖）說明國科會將加強拓展國際交流，並回應台美科技合作會議時程等議題。中央社記者謝佳璋攝 112年2月13日
國科會13日舉辦新春記者會，國科會主委吳政忠（圖）說明國科會將加強拓展國際交流，並回應台美科技合作會議時程等議題。中央社記者謝佳璋攝 112年2月13日
#吳政忠
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吳政忠
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