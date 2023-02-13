全球人員精簡 美光：艱難但不可避免的決定

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（中央社記者張建中新竹13日電）美光（Micron）啟動全球人員精簡計畫，今天發出聲明強調，人員精簡是艱難但不可避免的決定，相關流程均符合當地法律規範，且在雙方合意下，提供優於當地法規的離職方案。

美光今天透過公關公司發布聲明表示，已開始與部分受全球人員精簡計畫影響的員工會談，以因應整個產業的嚴重衰退。

美光指出，受影響的員工在參與會談後離開，流程均符合當地法律規範。在雙方合意下，提供優於當地法規的離職方案，並為受影響員工在其轉職期間提供協助。

美光表示，為維持公司穩健體質及財務表現，人員精簡是艱難但不可避免的決定。

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記憶體景氣低迷，美光去年底預告將裁員10%，日前傳出已經開始裁員。美光回應指出，於2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。

美光表示，撙節成本措施包括進一步下修2023會計年度和2024會計年度的資本支出、大幅縮減2023會計年度的營運支出及暫停股票回購。美光確認將於2023年透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023會計年度獎金，高階主管同步減薪。（編輯：張良知）1120213