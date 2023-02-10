Yahoo重整廣告科技部門 計劃裁員逾20%人力

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（中央社加州森尼韋爾9日綜合外電報導）雅虎公司（Yahoo! Inc.）今天表示，計劃裁減20%以上人力資源，以作為廣告科技部門重大重整的一環。

路透社報導，雅虎表示，這波裁員在今年底以前將影響近50%廣告科技部門員工，包括本週的近1000名員工。

雅虎還說，這波裁員將讓公司更專注並投資其旗艦廣告業務DSP（廣告需求方平台）。私募股權公司阿波羅全球管理公司（Apollo Global Management）2021年出資50億美元買下雅虎。

近來許多廣告客戶縮減行銷預算以因應通膨創歷史高峰，且持續憂慮衰退。

為了安然渡過高通膨和利率上升帶來的需求低迷，從高盛集團（Goldman Sachs Group Inc）到Alphabet Inc等眾多美國企業今年相繼裁掉數以千計員工。（譯者：徐睿承/核稿：盧映孜）1120210