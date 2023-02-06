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彭博：個人電腦需求暴跌 戴爾將裁員6650人

2023/2/6 18:47（2/6 19:25 更新）
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戴爾科技面臨個人電腦需求暴跌，將裁員約6650人。（路透社）
戴爾科技面臨個人電腦需求暴跌，將裁員約6650人。（路透社）
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（中央社德州圓石城6日綜合外電報導）戴爾科技（Dell Technologies Inc.）面臨個人電腦需求暴跌局面，將裁員約6650人，成為最新一家宣布將讓數千名員工離職的科技公司。

根據彭博（Bloomberg News）所看到戴爾共同營運長克拉克（Jeff Clarke）的備忘錄，他指出戴爾正在經歷「未來不明朗且持續侵蝕」的市場環境。據戴爾公司1名發言人表示，這次裁員約占戴爾全球員工總數的5%。

在經歷COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情期間的個人電腦（PC）熱潮後，戴爾和其他硬體製造商已經看到需求下滑。研究機構國際數據資訊公司（IDC）的分析師說，初步數據顯示，2022年第4季個人電腦出貨量大幅下降。在主要公司中，戴爾的下降幅度最大，與2021年同期相比下降37%。戴爾約有55%的收入來自個人電腦。

克拉克告訴員工，以前的削減成本措施，包括暫停聘僱和限制旅行已經不夠了。戴爾發言人說，部門重組和裁員被視為提高效率的機會。

近幾個月來，裁員已重創科技業，包括戴爾的許多同業和競爭對手。同樣受個人電腦市場影響的惠普公司（HP Inc.）在去年11月宣布裁減多達6000名員工。思科系統公司（Cisco Systems Inc）和國際商業機器公司（IBM Corp）也分別宣布，將裁減約4000名員工。

根據咨詢公司Challenger, Gray & Christmas Inc.的數據，科技業在2022年宣布裁員9萬7171人，比2021年增加649%。

在裁員後，總部位於德州圓石城（Round Rock）的戴爾員工數將達到至少6年來的最低水準，比2020年1月減少約3萬9000人。根據2022年3月的文件，戴爾公司只有約1/3的員工在美國工作。

戴爾通報在截至去年10月28日的這段期間，銷售額下降6%，所公布的去年第4季營收預測低於分析師預期，原因是客戶正在減少購買資訊科技產品。戴爾預計將在3月2日公布去年第4季財報時，提供有關裁員對財務影響的進一步訊息。

克拉克在給員工的備忘錄中寫道：「我們以前曾度過經濟衰退，現在我們變得更強大。當市場反彈時，我們將做好準備。」（譯者：林沂鋒/核稿：林治平）1120206

#戴爾
#克拉克
#戴爾公司
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