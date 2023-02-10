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傳開始裁員 台灣美光：全球縮減10%員工

2023/2/10 18:29（2/10 19:35 更新）
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台灣美光表示，公司今天起將縮減約10%全球員工數。（圖取自facebook.com/MicronTWN）
台灣美光表示，公司今天起將縮減約10%全球員工數。（圖取自facebook.com/MicronTWN）
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（中央社記者張建中新竹10日電）記憶體景氣低迷，美光（Micron）去年底預告將裁員10%，今天傳出美光已經開始裁員。台灣美光回應，將於2023年透過人員精簡、自願離職和減少外部招募方式，縮減約10%全球員工數，並暫停發放獎金，高階主管同步減薪。

台灣美光開始裁員的消息今天在網路上引發熱烈討論，有自稱是美光員工留言說，「沒有預告期，直接請你交出識別證離開，連跟同事打招呼的時間都沒有，心寒」、「前一小時還在開會，瞬間中年失業」。

台灣美光在員工數約1萬人，今天透過公關公司發布聲明指出，美光於2022年12月21日宣布將採取更進一步的撙節成本措施，以因應2023年疲軟的市場前景。這些措施包括進一步下修2023會計年度和2024會計年度的資本支出、大幅縮減2023會計年度營運支出及暫停股票回購。

此外，美光也確認將於2023年透過自願離職、人員精減和減少外部招募的方式，縮減約10%的全球員工數，同時暫停發放全公司2023會計年度獎金，高階主管亦同步減薪。（編輯：張良知）1120210

#台灣美光
#台灣
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