1月製造業PMI連7月緊縮 中經院：烏雲漸散靜待陽光

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中經院10日公布，1月製造業採購經理人指數（PMI）指數下探至40.4%。圖為台北市一處建案工地人員作業情形。（中央社檔案照片）

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（中央社記者潘姿羽台北10日電）中經院今天公布1月經季節調整的製造業採購經理人指數（PMI）連7月緊縮，指數下探至40.4%，中經院指出，雖然超長春節連假影響數據表現，調查結果宜樂觀解讀，製造業景氣「烏雲漸散、靜待陽光」。

PMI以50%作為榮枯線，當指數高於50%，代表景氣呈現擴張，反之指數低於50%，代表呈現緊縮。

1月經季調的PMI為40.4%，較去年12月下跌3.3個百分點。中經院助理研究員陳馨蕙表示，今年農曆年落在1月中旬，且春節連假長達10天，導致新增訂單、生產數量緊縮，也是下拉PMI指數的關鍵，「這是加速趕底」，綜合各項指標來看，宜正面解讀不悲觀。

中經院院長葉俊顯說明，根據廠商回報情況，客戶端存貨沒有繼續堆積、有在改善，而且部分業者陸續進行策略性拉貨關鍵物料，傳達正面訊息，「用一句話來形容本月PMI，超長連假影響生產，烏雲漸散靜待陽光」。

葉俊顯進一步指出，製造業未來6個月展望指數連續9個月緊縮，不過指數大幅躍升9.6個百分點至38.9%，為2020年7月以來最大攀升幅度，「感覺有觸底反彈現象」。

陳馨蕙說明，歐美通膨顯著趨緩、中國疫後復甦情況優於預期，不確定性下降使廠商對未來看法緊縮速度大幅趨緩，並期待中國春季推出相關振興政策。

葉俊顯則建議廠商適量布局關鍵物料，同時密切關注中國市場發展，「不要過度悲觀，陽光要來了」。

中經院今天同步公布1月未季調的非製造業經理人指數（NMI）下跌3.2個百分點至50.1%，指數則連續3個月擴張；而未來6個月展望指數連續10個月緊縮，不過指數攀升8.1個百分點至44.3%，為2022年5月以來最慢緊縮速度。

葉俊顯指出，春節長假對NMI各產業別影響不一，與內需連動性高的產業相當樂觀，與外需連動高的產業未蒙其利。台灣永續供應協會理事長賴樹鑫則說，內需相關產業表現較佳，接下來4月還有政府發放新台幣6000元的題材，台灣經濟今年跟往年不太一樣，會是由內需支撐。

值得注意的是，中經院副院長王健全指出，服務業通膨還在走高，意味今年通膨不容易大幅降溫；葉俊顯也說，PMI、NMI當中採購價格、原物料價格反映營業成本上漲，未來或多或少會反映到消費市場，今年政府仍要持續留意通膨議題。（編輯：趙蔚蘭）1120210