中國財政惡化 地方縮衣節食花錢不再闊綽

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（中央社台北10日電）中國財政差去年收支短少近新台幣40兆創新高，各地方政府去年債務增加幅度遠超過收入，因此今年31省市花錢不再闊綽，像是重慶市即刪減支出人民幣（下同）120億元（約新台幣534億元）。

中國媒體第一財經網昨天報導，近年中國財政虧損的缺口加劇，地方政府褲帶越勒越緊，今年更不例外。

據31省（含自治區、直轄市）近日公布的今年預算報告，紛紛朝向來被詬病的「三公經費」支出開刀，大幅刪減公費旅遊、公費吃喝與公務用車維護費的費用。

像是重慶市公布的預算報告指出，刪減非急需支出約120億元，北京市則砍40億6000萬元，貴州省削減2億5200萬元，天津市的公用和行政運作經費各砍1億6000萬和3億元。

同時天津市政府也不再大舉徵才，嚴格落實一個蘿蔔一個坑的「退一進一」政策，同時財政供養人員的經費按月據實增減，估計可淨收回資金1億8000萬元。

廣東省的支出降6.5%，行政經費和三公經費只減不增，江蘇省級單位去年「三公兩費」（兩費指會議費和培訓費）等公用經費，以及經常性項目等一般支出減10%。

至於山東省則聲稱，部門日常公用經費的定額標準減逾20%，業務類項目預算「零增長」，福建要求各部門總體按5%比例撙節一般支出。

據中國財政部本月稍早發布的去年財政收支數據，廣義財政支出超過收入達人民幣8兆9600億元（逾新台幣39兆）創歷史新高，這個數字甚至超過疫情爆發的2020年。

另據中國人民大學上月中旬發表的地方財政發展報告，近2年地方財政收入成長乏力，但迫切需求的支出擴大，以致平衡收支矛盾得靠舉債，造成中國去年各省債務增速遠超收入。

中國人民大學財稅研究所副所長馬光榮分析，主要因經濟受疫情衝擊，導致地方財政收支矛盾擴大，並說去年各省債務規模增加的幅度，明顯超過GDP和財政收入，並加重償債負擔。（編輯：曹宇帆/唐佩君）1120210