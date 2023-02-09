武漢萬人抗議醫藥補貼被砍 中國網友批政府缺錢找人民開刀[影]

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（中央社台北9日電）湖北省武漢市昨天爆發有關醫藥補貼減少的大規模抗議之後，武漢醫保局今天解讀稱，改革後的醫保政策長期來看對病患更有利；不少市民則認為，這是清零政策後地方財政吃緊做出的決定。

自由亞洲電台8日報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前請願，要求政府官員公開解釋為何將每月人民幣260多元的醫藥補貼降至數十元，並揚言若沒解決問題，將舉行更大規模的維權行動。

綜合陸媒報導，針對去年底印發的「武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則」，武漢市醫療保障局官網今天發布政策解讀。

中國有工作的城市居民醫保實施的是「統籌基金」和「個人帳戶」結合的保障機制。在這次改革之前，「統籌基金」保障住院和門診大病，「個人帳戶」保障門診小病，結果出現「有病的不夠花，沒病的用不了」的情況。

這份解讀說，醫保改革的目的是強化統籌基金支撐能力，在人口老齡化、就醫需求持續增加的大趨勢下，「更有利於保障參保職工的權益」。

針對有參保員工反應，改革後「個人帳戶劃入少了，吃虧了」，官方解讀稱，從當期看，大部分參保職工的個人帳戶劃入會減少；從長期看，相當於用個人帳戶減少劃入的錢為所有參保員工增加了普通門診統籌待遇。「改革後統籌基金的規模更大，對參保職工的支付能力更強，對病種的保障更全。」

這個新增的普通門診統籌支付，在職員工報銷上限為3500元（約新台幣1萬5400元），退休人員為4000元。報銷的門檻費則為300元。

不過，官方說法並不為許多網友買單。在社群平台微博上，有網友認為：「醫保虧空是早晚的事情，以後的調整還會越來越多。」一些人質疑，正是過去3年的防疫清零政策，讓醫保加速出現缺口，「核酸不是免費的，地方財政被掏空了」。

網友不滿，政府缺錢時找一般人民開刀，離退休幹部的門診卻依然100%報銷，「盯上老百姓醫保卡上那點可憐的錢了！幹部病房啥時候改革一下」。此外，這次武漢市員工基本醫療保險被調整，但武漢市公務員醫保卻不受影響，也引發質疑。

一些網友則回應，不只武漢，其他一些大城市也已陸續展開類似醫保改革。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120209