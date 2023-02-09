更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 兩岸

武漢萬人抗議醫藥補貼被砍 中國網友批政府缺錢找人民開刀[影]

2023/2/9 15:02（2/9 17:27 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
自由亞洲電台8日報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前抗議當局刪減醫藥補貼。（圖取自twitter.com/RFA_Chinese）
自由亞洲電台8日報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前抗議當局刪減醫藥補貼。（圖取自twitter.com/RFA_Chinese）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北9日電）湖北省武漢市昨天爆發有關醫藥補貼減少的大規模抗議之後，武漢醫保局今天解讀稱，改革後的醫保政策長期來看對病患更有利；不少市民則認為，這是清零政策後地方財政吃緊做出的決定。

自由亞洲電台8日報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前請願，要求政府官員公開解釋為何將每月人民幣260多元的醫藥補貼降至數十元，並揚言若沒解決問題，將舉行更大規模的維權行動。

綜合陸媒報導，針對去年底印發的「武漢市職工基本醫療保險門診共濟保障實施細則」，武漢市醫療保障局官網今天發布政策解讀。

中國有工作的城市居民醫保實施的是「統籌基金」和「個人帳戶」結合的保障機制。在這次改革之前，「統籌基金」保障住院和門診大病，「個人帳戶」保障門診小病，結果出現「有病的不夠花，沒病的用不了」的情況。

這份解讀說，醫保改革的目的是強化統籌基金支撐能力，在人口老齡化、就醫需求持續增加的大趨勢下，「更有利於保障參保職工的權益」。

針對有參保員工反應，改革後「個人帳戶劃入少了，吃虧了」，官方解讀稱，從當期看，大部分參保職工的個人帳戶劃入會減少；從長期看，相當於用個人帳戶減少劃入的錢為所有參保員工增加了普通門診統籌待遇。「改革後統籌基金的規模更大，對參保職工的支付能力更強，對病種的保障更全。」

這個新增的普通門診統籌支付，在職員工報銷上限為3500元（約新台幣1萬5400元），退休人員為4000元。報銷的門檻費則為300元。

不過，官方說法並不為許多網友買單。在社群平台微博上，有網友認為：「醫保虧空是早晚的事情，以後的調整還會越來越多。」一些人質疑，正是過去3年的防疫清零政策，讓醫保加速出現缺口，「核酸不是免費的，地方財政被掏空了」。

網友不滿，政府缺錢時找一般人民開刀，離退休幹部的門診卻依然100%報銷，「盯上老百姓醫保卡上那點可憐的錢了！幹部病房啥時候改革一下」。此外，這次武漢市員工基本醫療保險被調整，但武漢市公務員醫保卻不受影響，也引發質疑。

一些網友則回應，不只武漢，其他一些大城市也已陸續展開類似醫保改革。（編輯：張淑伶/周慧盈）1120209

#武漢
#抗議
#醫保改革
延伸閱讀
影片／李文亮辭世3週年全球華人追悼 小粉紅洛杉磯砸場被逮紐時：中國爛尾樓受害者掏空積蓄 換來惡夢一場鐵鏈女到江西少年命案 中國無追究真相機制、官方說法難獲眾信專家：至2030年中國人口結構將不如美國 經濟陷疲軟
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族