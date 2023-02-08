武漢退休族抗議減醫藥補貼 擬發動更大維權行動

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（中央社台北8日電）美媒報導，武漢市成千上萬名退休人士今聚集在市政府前，抗議每月人民幣260元（約新台幣1140元）的醫藥補貼被大砍到數十元，並揚言若沒解決問題，將舉行更大規模的維權行動。

自由亞洲電台今天報導，武漢市上萬名退休人員聚集在市政府門前請願，要求政府官員公開解釋為何將每月260多元的醫藥補貼降至數十元，現場有警察戒備。

一位影片拍攝者說：政府扣取最底層的老百姓醫藥費，還要不要老百姓活命？口口聲聲為人民服務，你（政府）為誰服務啊？武漢有一百多萬退休工人。

武漢民眾高先生表示，大部分集會者是武漢鋼鐵廠的退休工人，但也有企業國企退休員工。他們要求政府恢復原來的醫保，即一個月260.93元，現在很多人被減到80多元。若官方不答覆，2月15日會去中山公園召開維權大會並到市政府集體維權。

報導指出，武漢市政府門前廣場上擠滿了人，警方啟動維穩措施。有民眾表示，事前各地派出所通知退休人員不得前往市政府請願，尤其對維權人士和異議人士發出警告千萬不要去市政府，否則後果自負。

參與者表示，現場停著多輛大型車輛，車內擠滿了特警，集會的廣場也有很多警察和便衣。

一位退休人員指出，根據1998年實施的社保相關文件，退休人員個人醫保帳戶每個月有260多元的購藥補貼，現在被減去7成多，一個月只給80多元，什麼藥都買不了。

而且退休人員到門診看病，要達到500元的門檻，才能夠享受報銷，一年下來自付費用大增。

有一位武漢婆婆投訴醫保改革的錄音也在網上流傳。她指出，武漢所有退休老人都對此有意見。另有網友也表示，「這種改革還能叫保險嗎？」，並批評新規「掏空普通老百姓的錢」、怒批「土匪」等。（編輯：唐佩君/邱國強）1120208