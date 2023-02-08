習近平指示疫後拚經濟 中國各省穩物價推紓困政策

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（中央社台北8日電）中共總書記習近平昨天指示，今年要「努力實現經濟運行整體好轉」。在此之前，江蘇、雲南、黑龍江、甘肅、山東、四川、江西等省相繼推出促進經濟恢復發展措施，以配合最高指示。

澎湃新聞報導，江西省政府今天舉行記者會，正式宣布全省「關於進一步鞏固提升經濟回穩向好態勢的若干措施」，目的是「提振市場主體信心，增強市場動力活力」。內容則圍繞7方面提出28條措施，內含舉措17條及政策11條。

根據報導，江西省推出的這項措施將持續加大實體經濟幫扶力度，主要涵蓋持續抓好惠企紓困政策落地見效、加大財稅支持、促進民營經濟發展等5項。

其中，現有的系列惠企紓困政策若無明確執行期限，將繼續實行；力爭全年為市場主體減負人民幣1600億元以上；2024年底前免徵小規模納稅人增值稅，並降低預徵率，同時減徵部分稅費。

除今天推出拚經濟措施的江西省外，江蘇省1月18日即宣布「關於推動經濟運行率先整體好轉的若干政策措施」，內容涉及12個方面42條政策措施。其中延續實施2022年助企紓困的部分政策，還提出29條新政策，例如降低物流成本、促進房地產市場平穩健康發展、支持防疫藥品器械生產研發等。

雲南省同一天也發布「2023年推動經濟穩進提質政策措施」，共提出7個部分25條政策措施。雲南省發改委對此表示，這項措施聚焦全省經濟發展的薄弱環節和重點方向，制定有針對性的政策，引導社會預期、提振市場信心，推動經濟運行整體好轉。

黑龍江省則於1月20日發布「關於推動全省經濟全面恢復增長若干政策措施」，從推進項目復工復產和企業達產增產、加大促消費力度等方面推出20條舉措，目的是為突出做好「穩增長、穩就業、穩物價」工作，提振市場信心，增強發展預期，「推動經濟運行整體好轉」。

農曆春節後，甘肅省於2月3日印發「促進經濟穩中有進推動高質量發展若干政策措施」，從加大財稅支持力度、提升金融服務實體質效、推動消費擴容提質升級等10個方面提出47條措施。並要求全省各地、各部門要進一步強化工作調度，根據工作需要制定推出相關細節措施。

緊接著，山東省2月4日公布「關於促進經濟加快恢復發展的若干政策措施」暨「2023年『穩中向好、進中提質』政策清單（第二批）」，共6部分37條政策措施。其中17條是提振經濟的工作性舉措，有20條是具針對性、實效性的支持政策。

四川省2月6日也印發「聚焦高質量發展推動經濟運行整體好轉的若干政策措施」，提出36條政策措施，涵蓋強化財稅政策支持、加大金融支持力度、推動重點產業加快發展、積極擴大有效投資、促進消費回暖升級、加力穩定外貿外資、促進房地產市場平穩健康發展、幫助市場主體降本增效、全力穩就業穩物價、著力優化營商環境等10個方面。（編輯：邱國強/唐佩君）1120208