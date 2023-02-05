振興經濟成重中之重 中國多地一把手開春忙考察

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（中央社台北5日電）重振經濟成中國今年最重要的任務，國務院要求推動消費、保持外貿穩定，以振興經濟。中國多省市一把手開春忙赴各地考察。國際投行分析，料接任李克強成為新任總理的李強，將採親商政策。

在疫情管制政策鬆綁後，重振經濟成了今年中國從中央到地方的「重中之重」。

中國國務院總理李克強於1月底主持召開國務院常務會議時，要求推動消費加速恢復、保持外貿外資穩定，藉此增強對經濟的拉動力；本月3日主持國務院全體會議時則說，當前經濟運行正在回升，繼續抓好當前經濟社會發展工作，鞏固和拓展經濟運行回升態勢。

據香港01報導，中央一聲令下，中國多省市的黨政「一把手」也在積極安排相關考察工作，並強調將以政策刺激消費、穩經濟。

北京市委書記尹力於1月28日赴到海淀區調研時指出，要把恢復和擴大消費擺在優先位置。「抓好國際消費中心城市建設，提升重點商圈品質，謀劃好促消費活動，推動煙火氣回歸。不斷擴大優質消費供給，挖掘文化消費潛力。」

此外，近日甘肅省委書記胡昌走訪蘭州市、陝西省長趙剛到西安市考察、寧夏回族自治區政府主席張雨浦到石嘴山市視察，三人均呼應中央指示，強調消費促進政策，藉此挖掘消費潛力，滿足群眾需求，促進經濟增長。

安徽省委書記鄭柵潔3日在民營企業座談會中則強調，安徽實現高質量發展，民營經濟功不可沒，「要讓企業家更有安全感、榮譽感和歸屬感，在事業上有成就、政治上有榮譽、社會上有地位」。

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中國政府即將於今年3月換屆，一般預料將由李強接任李克強出任國務院總理。面對重振經濟的重責大任，國際分析機構認為李強將會採取更加重商的施政方針。

據星島日報報導，花旗集團近期一份報告指出，李強在中國經濟重鎮浙江省、江蘇省和上海市的經驗，將使他脫穎而出，獲得總理大位。李強的經濟政策預料將著重於發展民營經濟、開放招商引資和促進產業升級等三領域，政策風格將較為親商，相對自由但也務實。（編輯：張淑伶）1120205