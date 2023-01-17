2022年中國經濟成長率3% 官方目標近腰斬

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（中央社台北17日電）中國今天發布去年經濟成長率為3%，雖在外界不看好的情形下成功「保3」，然而相較去年初政府工作報告訂出5.5%的目標近乎腰斬，顯示嚴格疫情封控等原因，對經濟造成嚴重衝擊。

中國國務院新聞辦公室上午舉行「2022年國民經濟運行情況新聞發布會」。中國國家統計局局長康義宣布去年各項經濟數據，其中令外界關注的經濟成長率為3%，略高於市場預測的2.7%到2.9%，成功「保3」。

康義在記者會中形容，2022年在穩中求進工作總基調之下，高效統籌疫情防控和經濟社會發展，有效應對內外部挑戰，「國民經濟頂住壓力持續發展，經濟總量再上新台階」。

經過初步核算，2022年全年國內生產總值達人民幣121兆207億元，剔除通膨影響後計算，比2021年成長3.0%。以分季看，第1季年增4.8%、第2季年增0.4%、第3季年增3.9%、第4季年增2.9%。

中國官方發布的數據優於不少中國研究單位與國外投資機構事前分析，包含世界銀行、上海財經大學與中國民生銀行的首席經濟學家溫彬在過去幾週所做的預測，均將中國的經濟成長率訂為2.7%；北京大學匯豐商學院發布的報告預測全年經濟成長率為2.9%，雖然較2.7%略高，但仍無法突破3%。

由於中國自去年第2季開始，疫情多點爆發，包含上海在內的多個主要城市陸續進行「封城」管控以遏制疫情，連帶對經濟與生產活動造成衝擊。因此，中國內外的相關投資及研究單位所做的預測數字不斷下修，一路從4%上下調整到3.5%以下，第4季開始更是進入了「3%保衛戰」，多數不看好全年能夠保3。

雖然中國最終發布的數字仍穩住了3%的底線，然而相較去年初國務院總理李克強所做的政府工作報告時提到的5.5%左右，仍有不小的差距。顯示疫情蔓延、嚴格封控、國際局勢等因素，仍對中國2022年的經濟造成強烈的影響。

在2022年比較基期低的情形之下，外界一般預料2023年中國經濟成長率降再度重演2021年的「奇蹟」。

2020年疫情爆發重創中國經濟，當年的經濟成長率僅約2.3%，創下近半世紀以來最差的表現。然而，隔年隨即逆勢反彈，達到8.1%。

根據中國社科院去年底發布2023年「經濟藍皮書」，預計2023年中國經濟成長約5.1%；中國證券時報於今年初引述多位經濟學家推估，中國2023年經濟成長率落在5%至6%間，經濟將在第2季開始顯著恢復。（編輯：吳柏緯/唐佩君）1120117