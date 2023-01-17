美媒：中國發展有成 綠能供應鏈壟斷恐更甚石油

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（中央社紐約16日綜合外電報導）自從俄羅斯入侵烏克蘭後，仰賴石油與天然氣進口的國家更憂心受制於出口國，然而少有人注意到綠能技術供應鏈已悄悄集中於中國之手，壟斷程度更甚油汽大國的化石燃料。

「華爾街日報」報導，國際能源總署（IEA）上週發布的數據顯示，世界製作鋰電池所需的鈷有95%是中國提煉，電動車所需電池有75%是中國製造，而像義大利西西里島的太陽能光伏模組7成是中國產製，凸顯邁向再生能源所需的全球供應鏈高度集中於中國的程度。

相較之下石油市場的壟斷程度有如小巫見大巫。高盛集團（Goldman Sachs）指出，自1990年代初以來，石油輸出國家組織（OPEC）13國只佔全球石油供應40%。

即便擴大為石油輸出國家組織和結盟油國（OPEC+）納入俄羅斯後，比例也只升至60%。目前產油大戶對全球經濟影響力仍遠大於綠能技術供應商，但隨世界能源結構轉變，情況可能出現反轉。

藉由多年補貼及廉價電力、勞力和土地帶動，中國如今於再生能源技術域居主導地位，中國政府10多年前首次將綠能明定為具有重要戰略意義的能源。根據彭博新能源財經（BloombergNEF）數據，2018至2022年間，中國在太陽能發電板和風力渦輪機組件等綠能產品新工廠的全球投資佔比，穩定保持在約80%。

到目前世界仍受益於中國的低成本製造和高度集成的供應鏈，大幅提高再生能源的經濟效益。從2010到2021年，大型太陽能光伏設施的發電成本大幅下降，幅度取決於安裝所在的國家地區，降幅最高可達90%。

近期的地緣政治緊張局勢讓西方採取行動，盼將半導體和綠能等敏感產業的供應鏈多樣化。美國推出降低通膨法案提供補貼，鼓勵國內製造電動汽車、太陽能和風能組件，設定租稅減免要件如電動汽車需在北美組裝才能獲得補貼；歐盟也在放寬對成員國援助規範，調整綠能政策以便與美、中競爭。

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但推動潔淨能源的在地成本不低。彭博新能源財經的數據顯示，僅建廠成本美、歐恐就比中國高出6倍。更高的勞力和能源費用代表營運成本更高，從而抬高零組件價格，例如西方製造的電解槽就是中國製的5倍。

美歐無法降低推展綠能的成本勢必加大全球經濟的減碳總體代價。不過廣泛拓展綠能供應鏈避免過度集中，好處是能提高能源安全，以及為在地製造業創造創新、高技能的就業機會。（譯者：陳亦偉）1120117