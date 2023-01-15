中國7大省市 2023年經濟成長目標定為5至6%

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（中央社台北15日電）中國各省級行政區正密集召開換屆後首次「兩會」，陸續公布今年經濟成長目標。其中，經濟規模占全國近半的上海、江蘇、浙江、廣東、山東、河南、四川等7個省市，都訂出5%至6%的目標值。

被視為中國經濟龍頭的上海市，今天下午召開新一屆人大會議推選龔正續任市長。他在會後記者會上表示，經市人大確定，上海市今年經濟成長預期目標定為「5.5%以上」，並承擔「系列重大戰略任務」。

廣東省人大會議12日在廣州開幕時，省長王偉中在省政府工作報告中表示，今年廣東省經濟社會發展的主要預期目標是，地區生產總值（地區內生產毛額，GDP）成長「5%以上」。

江蘇省屆人大會議今天開幕，省長許昆林在省政府工作報告中宣布，今年江蘇省經濟社會發展主要預期目標為：經濟成長「5%左右」。

浙江省人大會議12日開幕時，省長王浩在省政府工作報告中表示，今年浙江省經濟社會發展主要預期目標為：地區生產總值成長「5%以上」。

山東省人大會議13日開幕時，省長周乃翔在省政府工作報告中指出，依中共山東省委經濟工作會議部署，建議山東省今年經濟社會發展預期目標為：地區生產總值成長「5%以上」。

河南省人大會議14日開幕時，省長王凱在省政府工作報告中表示，河南省今年經濟成長目標為「6%」。

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四川省人大會議11日開幕時，省長黃強在省政府工作報告中提到，今年四川省經濟社會發展主要預期目標為：地區生產總值增長「6%左右」，「盡最大努力爭取更好結果，確保總量突破6萬億（6兆）元」。

上述7個省市的官媒事後也對自定的今年經濟成長目標發表評論。其中浙江日報指出，訂出「5%以上」的成長目標「有人擔心低了，有人感覺高了」。而防疫政策調整「並非一勞永逸」，且疫情3年造成的影響不可忽視，經濟恢復的基礎尚不牢固。而受疫情可能反彈和居民自我防護意識加強的影響，短期消費仍然承壓。（編輯：邱國強/張淑伶）1110115