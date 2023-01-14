中國各省市拚經濟 GDP成長目標最高9.5%最低4%

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社台北14日電）中國各省今年力拼經濟復甦，根據陸媒統計，已有23個省分公布今年GDP成長目標，多數省分都將目標設為5%至6.5%。其中，海南提出的成長率9.5%為最高，最低的為天津設為4%左右。

澎湃新聞今天報導，11日至13日上海市、廣東省、浙江省、山東省等23省分，在政府工作報告公布了今年GDP成長目標，介於4%至9.5%。

當中最高的是海南省（9.5%左右），西藏自治區、江西省分別是8%左右及7%，最低的GDP目標成長只有4%左右，其他省分多介於5%至6.5%。

與去年目標增速相比，這23個省分中，有16個省分調低了今年的目標增速，其中11個省分下調0.5個百分點，如山西、福建、河北、廣東，5個省市下調1個百分點，包括雲南、浙江、廣西、貴州、天津。

有4個省市今年目標與上年目標一致，包括江西、內蒙古、西藏、上海。有3個省市調高今年的目標增速，包括重慶、黑龍江、海南。

另外，中國至少有19個省市已公布2022年全年GDP實際增速。

像是江西省（5%）、寧夏回族自治區（5%左右）、湖北省（4.7%左右）、陜西省（4.5%）、山西省（4.5%）、內蒙古自治區（4%以上）、山東省（4%左右）、雲南省（4%左右）、河北省（3.8%左右）、安徽省（3.5%左右）、浙江省（3%左右）、廣西壯族自治區（3%左右）、西藏自治區（3%左右）、遼寧省（2.3%左右）、重慶市（2%左右）、貴州省（2%左右）、廣東省（2%左右）、海南省（正增長）等。

不過，中國大部分省分的GDP實際增速，都未達2022年初定下的預期增速目標。

從2022年GDP總量看，第一經濟大省依然是廣東省，根據廣東省政府工作報告，預計2022年GDP總量達到人民幣12.8兆元（下同，約新台幣57.8兆元），連續34年經濟總量位居全中國第一。

報導指出，去年中國宏觀經濟面臨「三重壓力」疊加超預期衝擊，外界普遍認為成長不及預期。中國宏觀經濟論壇（CMF）預測，中國2022全年GDP增長將達到3.3%，低於最初訂下的目標5.5%左右。

中國社會科學院數量經濟與技術經濟研究所與社會科學文獻出版社2022年12月13日共同發布的「經濟藍皮書：2023年中國經濟形勢分析與預測」預計，今年中國經濟成長率5.1%左右，呈現進一步復甦態勢。

北京大學國家發展研究院院長姚洋近期也表示，5%是今年GDP成長率的一個底線。

報導又表示，中央經濟工作會議部署今年經濟工作時，將「著力擴大國內需求」放首位，並提出「要把恢復和擴大消費擺在優先位置」和「要通過政府投資和政策激勵有效帶動全社會投資」。

今年各省分政府工作報告中，擴內需尤其是促消費成為工作重點。

中國社會科學院世界經濟與政治研究所副所長徐奇淵表示，今年經濟復甦將呈現出「內需表現強、外需相對弱」的格局。

他說，今年需要更重視消費對經濟的拉動作用，在經濟修復初期，也是恢復消費者信心的關鍵時期，相關政策在時間上要前置、在力度上要給足，要把市場信心盡快點燃起來，推動形成良性循環。（編輯：陳沛冰/呂佳蓉）1120114