高盛：中國地方專項債發行額度將創新高

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（中央社台北9日電）投行高盛預計，中國今年地方專項債發行額度將創新高，達人民幣4兆元（約新台幣），年增9.6%；預計專項債發行大量前置在上半年，以因應經濟增長壓力，而未來幾年將在政府融資中發揮更重要作用。

香港信報今天報導，高盛報告預計，2023年中國地方專項債發行額度將創新高至4兆元（2022年為3.65兆元），專項債發行將大量前置於上半年，以因應依然較大的經濟增長壓力。

此外，今年預算內財政收入可能有所改善，而其他預算外融資管道應該還會保持低迷。

高盛指出，要注意的是，今年地方專項債實際的資金支出規模應該低於去年，因為2021年第4季的部分專項債籌集資金是在2022年初使用的，2022年地方政府也使用了往年的專項債結存限額。

高盛預期，專項債未來幾年將在政府融資中發揮更重要作用，為持續疲弱的房地產市場和遏制地方政府隱性債務提供支持。

中國今年提前開啟地方債發行，1月地方債發行規模近6500億元，較去年12月增逾6倍。

中國監管部門去年11月已向地方下達2023年提前批地方債額度。（編輯：周慧盈/張淑伶）1120209