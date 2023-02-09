疫後振興貸款 中小企業額度最高3500萬、可借新還舊

（中央社記者賴于榛台北9日電）行政院會今天通過疫後「推動產業及中小企業升級轉型」方案，預計協助產業低碳轉型，並幫助商業服務業規劃特色街區等，同時提供中小企業最高貸款額度新台幣3500萬元，且拚復業的業者也適用。



立法院開議後預計審議額度上限3800億元的「疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例」草案，行政院發言人陳宗彥今天主持政院會後記者會時表示，近日將陸續宣布各部會對於疫後振興的相關政策規劃。



經濟部今天在行政院會報告，預計針對中小企業轉型、產業升級提出協助方案，主軸是穩經營、留人力、助升級。



根據經濟部方案，政府將協助中小企業使用符合國際化的包材，達到低碳、減塑的需求，以及輔導工廠改善基礎設施，例如與地方政府一起合作，協助特定工廠登記的3萬多家工廠改善廢水排放等。



同時，經濟部也預計在特別預算中規劃疫後振興、轉型發展專案貸款，中小企業最高貸款額度為3500萬元，利率最高1.97%，經濟部提供補貼利率1.47%，一年最多補貼50萬元的利息，且可以借新還舊。



經濟部長王美花出席政院會後記者會時指出，之所以要協助產業升級，主要是今年可預見經過長期俄烏戰爭、高通膨，還有中國經濟趨緩等等，台灣出口會遭國際大環境衝擊，除了大企業之外，後面龐大的中小企業供應鏈該如何穩住是十分重要的。



王美花說，專案貸款也納入僅有稅籍登記的行業，比如室內運動場所、文化團體等，信保基金將提供8成5到9成的信用保障，最高貸款額度400萬元，100萬以內貸款利率最高1.47%、100萬以上貸款利率最高1.97%，同樣提供利率補貼。



王美花表示，以產業大小跟貸款金額來看，一個企業一年可以補貼利息到50萬，或2年12萬，得到資金也可以借新還舊，用更多時間進行營運維護。



另外，針對疫情期間歇業，現在需要重新復業的業者，經濟部一樣納入專案貸款中，王美花說，銀行可能不願意貸款給想要復業的業者，但經濟部有信保基金，將給予9成5信保，利息補貼1.47%，若貸款額度在100萬以內，等於有一段時間免利息。



至於上述措施將占多少特別條例預算額度，王美花說，1000億元是由經濟部、交通部、農委會等單位共同運用，因此需等特別條例通過後，行政院還會再相關分配。



台灣去年稅收超過預算數新台幣4500億元，行政院為此提出疫後強化經濟與社會韌性及全民共享經濟成果特別條例，規劃以中央政府可運用的3800億元，將其中1000億元挹注勞健保及台電，1400億元用於普發現金及預留財源，另外1000億元額度將投注在「加強韌性經濟方案」，重點對象之一為受疫情衝擊嚴重的中小企業。（編輯：楊凱翔）1120209