經部：資金、轉型2方向 助中小企業產線智慧低碳化

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（中央社記者鄭鴻達台北31日電）總統蔡英文今天召開國安高層會議敲定因應民生經濟措施4大目標。經濟部表示，將從資金、轉型兩大方向著手協助企業，尤其是對中小企業與傳產「雨天不收傘」，並協助其產線繼續加強推動智慧化、低碳化、模組化。

蔡總統今天召開國安高層會議，裁示民生經濟「4大目標、7項結論」，就中央政府可運用3800億元從3面向規劃，包括1000億元撥補勞保及健保基金財務缺口，並挹注台電資源進行電價補貼；另1000億元額度投注「加強韌性經濟方案」，剩餘1800億元預留一定財源以備不時之需。

經濟部透過新聞稿說明，面對明年全球經濟情勢變局，將依循蔡總統指示方向研擬政策方案，針對國際出口市場停滯、消費需求減少的國際環境變動，從資金、轉型兩大方向著手協助企業，務求「因應變局，蓄積能量、永續發展」。

經濟部說明，台灣製造業為出口導向，近期國際景氣下滑致訂單減少、庫存累積等問題，經調查各公協會及大廠後，影響範圍確實擴大，且明年的影響時間仍未定。

考量電子資通訊大廠多年來已有因應景氣循環經驗及能力，經濟部認為，傳統產業及中小企業仍需直接協助，因此未來將從資金、轉型兩大面向來協助企業並穩住就業。

資金方面，首要是「雨天不收傘」。經濟部說明，讓企業能週轉是重要方向，將延長紓困振興貸款期限，包括舊貸展延、營運資金貸款及振興貸款等項目，都延長至2023年4月30日，協助企業解決短期資金不順。

此外，經濟部將跨部會協調，商請銀行挺企業以免出現不良連鎖反應，並考量中小企業轉型量能較小，將規劃提出協助中小企業的轉型專案貸款。

轉型方面，經濟部表示，過去景氣好時企業忙於生產、出貨、營運，較無暇兼顧扎根轉型，如今面對國際政經情勢變化，正可築基打底、轉型升級，讓未來景氣好轉時更有競爭力。

經濟部說明，將以專人、專家顧問團模式駐廠輔導服務，助業者走向智慧化生產、低碳化改善以及模組化普及等3大方向，同時補助相關課程及在職訓練，幫企業留用核心人才。

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此外，經濟部將協助為數眾多的工廠，包括轉型中的特登工廠（既存農地工廠需取得特定工廠登記）加快速度改善轉型，以符環保、公安、永續標準，創造整體公共利益。

經濟部指出，據統計目前仍有逾3萬2千家工廠申請納管，將協助1萬家已提改善計畫的業者加速改善，並協助剩下2萬1千多家工廠提出改善計畫，以促進消防、環保安全並邁向智慧化產線。（編輯：林克倫）1111231