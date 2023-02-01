經長：未來一年若經濟發展正向 有助基本工資調升

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（中央社記者曾智怡台北1日電）基本工資調漲備受關注，經濟部長王美花今天指出，營造良好產業環境有助年輕人薪資；至於薪資調整，勞動部設有相關機制，未來一年若經濟發展正向，對產業、基本工資都有所助益。

王美花今天出席「2023年全國中小企業聯合新春團拜」，會前接受媒體訪問。

由於市場預期美國聯準會將在FOMC會議後宣布升息1碼，恐會衝擊國內經濟，王美花表示，經濟部主要是針對經濟與產業的因應，從過年到現在可見大家對國內股市、經濟發展很有信心，未來經濟部也會持續努力促進經濟發展。

針對基本工資調漲事宜，國發會主委龔明鑫今天對基本工資政策表態，認為基本工資應該每年都要調，且基本上調幅會比物價還要高。

王美花表示，很多人都很關心低薪問題，經濟部任務是營造良好產業環境，有助於年輕人薪資；至於薪資調整部分，勞動部設有相關機制，會根據經濟發展狀況調整，過去幾年經濟暢旺，都有調整基本工資，未來一年若經濟發展正向，對產業、基本工資都會有幫助。

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新內閣上任，王美花日前指出，新一年將面對「政治題」；她今天說明，經濟部負責產業、經濟發展，「未來可能面臨選舉，我是提醒同仁就產業經濟盡量說明與努力」，若碰到政治因素，則要稍微注意一點，「只是提醒這件事而已」。

另一方面，經濟部持續協助中小企業轉型升級，王美花表示，今年也有相關方案，盼經濟果實能加大力道，挹注中小企業，待相關法條通過就會向外界說明。（編輯：張均懋）1120201