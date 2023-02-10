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貨量減少運價走跌 長榮、萬海1月營收年減逾5成

2023/2/10 18:06（2/10 18:16 更新）
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（中央社記者賴言曦台北10日電）長榮海運、萬海航運今天公告1月營業額，受到農曆春節長假及終端需求偏弱影響，長榮、萬海1月營收分別年減53.83%及70.79%。

長榮海運今天公告1月合併營收新台幣262.42億元，月減9.96%、年減53.83%。

長榮說明，1月受中國疫情以及農曆春節假期影響，整體貨量減少，上海航交所發布主要東西向航線運價指數持續下跌，但跌幅已逐漸趨緩。

展望後市，長榮指出，今年海運市場將面臨全球經貿下滑、運價走跌與船舶艙位增加等3大挑戰，近期市場走勢須持續關注大陸疫後復工情形與烏俄戰爭情勢而定。

萬海航運1月合併營收94.96億元，月減17.13%、年減70.79%。

萬海表示，由於農曆春節長假因素及終端需求疲軟，亞洲地區工廠多停工休息，造成運價及貨量都疲軟，致使1月營收較去年同期減少。展望農曆春節後，部分工廠陸續復工拉動一些需求，需持續觀察終端消費市場狀況。（編輯：張均懋）1120210

#長榮
#萬海
#萬海航運
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