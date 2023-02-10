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台股週線收跌0.1% 航運股下挫3.61%最大

2023/2/10 17:22（2/10 18:16 更新）
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台股10日收在15586點，較上週下跌16.01點，跌幅約0.1%。（中央社檔案照片）
台股10日收在15586點，較上週下跌16.01點，跌幅約0.1%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者潘智義台北10日電）台灣證券交易所公布統計，台股今天收在15586.65點，較上週下跌16.01點，跌幅約0.1%；本週產業別指數以航運類下跌3.61%最大，漲幅以觀光類的3.38%居首。

證交所發布新聞稿指出，今天全體上市公司總市值新台幣48兆7971.25億元，較上週48兆8348.96億元減少377.71億元，減幅約0.08%。

證交所統計，本週未含金融類指數下跌5.62點，跌幅約0.04%，未含電子類指數下跌105.08點，跌幅約0.59%，未含金融電子類指數下跌89.97點，跌幅約0.61%。

本週集中交易市場總成交金額1兆569.72億元，全體上市股票成交金額9949.26億元，股票成交量週轉率1.59%。

本週各產業上市股票交易成交金額前3名依序為半導體類3667.95億元，占全體上市股票交易金額36.87%，電子零組件類905.30億元、占9.1%，生技醫療類715.16億元、占7.19%。

本週成交量週轉率前3名產業依序為生技醫療類9.73%、資訊服務類7.49%、電器電纜類4.14%。

累計今年初開盤迄今共21個交易日，集中市場總成交金額4兆3210.06億元，市場日平均成交金額2057.62億元，股票成交量週轉率6.65%，股票日平均成交量週轉率0.32%。（編輯：張均懋）1120210

#台股
#證交所
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