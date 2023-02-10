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台積電1月營收雙增 突破2000億元創同期新高

2023/2/10 13:55（2/10 20:59 更新）
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台積電自結1月營收新台幣2000.51億元，月增3.9%，年增16.2%，創同期新高。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張建中新竹10日電）晶圓代工廠台積電自結1月營收新台幣2000.51億元，月增3.9%，年增16.2%，創同期新高。

台積電預期，因終端市場需求持續疲軟，以及客戶進一步庫存調整影響，第1季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季減14.2%；第1季平均匯率約1美元兌新台幣30.7元。

法人推估，台積電2月及3月平均單月營收恐將跌破新台幣2000億元關卡，將約1563億至1686億元，較1月下滑逾15%；客戶去化庫存的影響增大。

台積電預期，上半年美元營收將較去年同期減少中至高個位數百分比（約4%至9%），供應鏈庫存將大幅降低，需求可望於下半年穩健回升，2023年美元營收將微幅成長。（編輯：楊蘭軒）1120210

#台積電
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