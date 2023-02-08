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苗栗年後2場徵才活動 台積電等企業共釋近千職缺

2023/2/8 14:39
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（中央社記者管瑞平苗栗縣8日電）因應年後轉職需求及協助失業者就業，勞動部勞動力發展署桃竹苗分署11日、15日將在苗栗舉辦2場次徵才活動，共有台積電等36家企業釋出近千個職缺。

勞動部勞動力發展署桃竹苗分署苗栗就業中心今天指出，農曆年後在苗栗規劃2場次徵才活動，分別為2月11日在苑裡國小學生活動中心，2月15日在竹南科學園區行政服務中心，徵才時間均為當天上午9時至下午1時。

苗栗就業中心表示，2場徵才活動邀請台積電、大潤發、億光電子、智勝科技及永信製藥等36家企業，共釋出近千個就業機會。其中，苑裡場次計有24家苑裡在地及大甲幼獅工業區廠商參加，包含科技業、餐飲業及傳統產業等，提供工程師、技術員、業務人員、餐廳服務人員等436個職缺職缺。

竹南科學園區場次則以科技業為主，晶圓代工龍頭台積電預計徵聘60名技術員，其餘廠商如光馳科技釋出業務、機械設計工程師、高級研發設計工程師、採購管理師等職缺。

苗栗就業中心主任陳懷峰說，活動當天徵才廠商將直接辦理面試，建議求職者先盤點自身專長及技能，並做好功課，了解應徵職務的工作內容及企業概況，面試時態度積極誠懇並注意服裝儀容，提升錄取機會。（編輯：李錫璋）1120208

#台積電
#苗栗縣
#苗栗就業中心
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