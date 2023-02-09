楊應超：台積電赴美設廠是政治考量 商業角度不合理

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（中央社記者張建中新竹9日電）台積電積極擴大全球布局，美商科克蘭資本董事長楊應超認為，台積電赴美國投資設廠從商業角度看完全不合理，應是政治考量。

楊應超今天接受「撞新聞」主持人黃暐瀚專訪，針對台積電赴美國亞利桑那州投資設立晶圓廠提出看法。楊應超表示，美國廠人事成本貴，營建成本也高，從商業角度看完全不合理。

楊應超說，台積電赴美國設廠可能造成獲利減少，對台積電不好，應是政治考量。而美國爭取台積電去設廠，是戰略考量，美國需要高階晶片。

楊應超認為，台積電赴美國設廠不至於掏空台灣，台積電最先進的製程技術仍留在台灣，但會削弱台灣，因為台積電外派中高階工程師前往美國廠。他並憂心，這些外派工程師未來可能被英特爾（Intel）挖角。

台積電於今年1月法人說明會中針對海外擴廠提出說明，表示海外晶圓廠的起始成本高於在台灣的晶圓廠，不過台積電有能力吸收海外晶圓廠較高的成本，長期毛利率達53%以上仍是可實現的。（編輯：張均懋）1120209