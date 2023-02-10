台積電百大專利申請7度居冠 應用材料榜首度擠下高通

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經濟部智慧財產局公布民國111年專利百大排行，本國人專利申請由台積電以1534件、7度居冠。（圖取自台積電網頁tsmc.com）

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（中央社記者曾智怡台北10日電）經濟部智慧財產局今天公布民國111年專利百大排行，本國人專利申請由台積電以1534件、7度居冠；外國人專利申請則由應用材料881件、擠下高通，首登榜首。此外，本外國前10大專利申請榜上，過半皆為半導體供應鏈。

專利共分為發明、新型、設計3種，智慧財產局長洪淑敏表示，本國人3種專利前10大集中在半導體、顯示器及資通訊產業；其中，台積電專利申請儘管受前年高基期影響，年減21%，仍有1534件，自105年起穩居首位。

其次為宏碁530件、友達光電505件；聯發科排名第4，申請412件、年增58%，創近3年新高。南亞科371件、群創336件，分別是第5、6名，申請量雙雙刷新近10年以來最高紀錄。

排名第6的群創，專利申請336件、年增率高達2700%，首度擠進本國人專利申請前10大，洪淑敏解釋，因其過去基期低，去年僅12件，而增幅之大，推估與群創瞄準Micro LED、精準醫學等多元佈局有關，且是專攻發明專利。

針對鴻海連續兩年跌出本國專利申請10名以外，洪淑敏指出，此與企業布局有關，鴻海過往為「專利明星」，近年改變策略，研發布局轉往海外，美國、日本各占約3成，中國、台灣則各約2成、1成。

去年本國有6家銀行進入百大，其中，合作金庫以220件高居銀行榜首，其次為台灣銀行214件，兆豐銀行205件位居第3；不過，兆豐發明專利申請量為第一、達53件。此外，台新銀行以87件、首次擠進百大行列。

綜觀111年本國人百大3種專利申請共1萬2771件，年增4%，洪淑敏分析，主因企業和學校申請量上升，發明專利、設計專利各成長4%、14%；企業和研究機構亦帶動新型專利年增3%。

進入百大的28所學校中，城市科大162件，連3年榮登各校之首；以發明專利來看，成功大學以135件申請最多，其次是陽明交通大學125件、清華大學108件、台灣大學77件。

研究機構方面，共2個機構進入百大行列，其中，工研院331件、排序第8，穩居各研究機構之冠，其次是金屬中心87件，排序第41。

外國人3種專利申請前10大集中在半導體、資通訊及化學產業；其中，應用材料以881件首次躍居榜首，寫10年新高；蟬聯多年寶座的高通則以763件，退居第2；三星電子以675件創近10年最高紀錄，排序晉升第3。此外，元平台技術（原臉書）、日商信越化學均首度進入前10大。

其中，元平台技術為第7名，去年專利申請僅68件，今年一躍至290件，年增281%，與其元宇宙布局有關。

統計111年外國3種專利百大申請共1萬4556件，年增3%，主要因發明專利1萬3069件（占比90%）、成長6%，新型專利181件亦上升22%。

至於應用材料為何衝上第一，洪淑敏表示，應材持續加碼投資台灣，「經濟部長王美花去年訪美也有拜訪應材，他們也允諾加碼投資」，因台灣半導體業供應鏈完整，加上美中科技戰緣故，因而將局重點放在台灣。

針對荷商艾司摩爾（ASML）這次跌出前10大、排名11，洪淑敏表示，該公司持續擴大投資並設置研發中心，已連續4年專利申請超過200件；雖然這次排名下降，但申請件數也有260件，與第10名申請件數相去不遠。

值得注意的是，本外國前10大專利申請榜上，過半、12家皆為半導體供應鏈，本國包含台積電、聯發科、南亞科、瑞昱等4家，外國法人有應材、高通、三星電子、東京威力、日東電工、日本鎧俠、信越化學、迪思科等8家，顯現台灣半導體產業群聚吸引力。（編輯：蘇志宗）1120210