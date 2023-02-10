台積電1月營收創同期新高 巴菲特動向備受關注

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者張建中新竹10日電）台積電1月營收重登新台幣2000億元之上，創同期新高。法人認為，台積電1月營收表現優於預期，須持續留意2、3月業績情況。除美股走勢外，股神巴菲特是否持續加碼，將牽動台積電股價表現，備受關注。

台積電今天公布1月營收2000.51億元，月增3.9%，年增16.2%，創同期新高。新光投信董事長劉坤錫說，1月有農曆年假期、工作天數較少，台積電營收逆勢攀高，表現優於預期。

劉坤錫表示，觀察台積電過去營運表現，展望目標達成率高，且落差不會太大，根據台積電第1季營收目標推估，2月及3月營收恐將滑落。

台積電預期，第1季因終端市場需求持續疲軟，以及客戶進一步庫存調整影響，季營收將約167億至175億美元，以中間值171億美元計，將季減14.2%。

台積電今天在外資買超1.4萬張推升下，股價收在545元，上漲5元，創8個多月來新高價。劉坤錫表示，除美股走勢外，股神巴菲特是否持續加碼，也是牽動台積電未來股價表現的關鍵。

劉坤錫說，巴菲特於去年第3季買進台積電美國存託憑證（ADR）後，第4季若能進一步加碼，顯示看好台積電營運前景，對台積電股價應具正面激勵效果；結果如何，料將是下週市場重頭戲。

據公開資訊觀測站資料，台積電總裁魏哲家在去年10月、11月及12月連續3個月共加碼467張台積電股票，今年1月未再加碼買股，僅研究發展資深副總經理米玉傑及歐亞業務、研究發展/技術研究資深副總經理侯永清等人共小幅加碼買進6張台積電股票。（編輯：張均懋）1120210