1月稅收1767億元年減13% 證交稅大減6成連13黑

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（中央社記者張璦台北9日電）財政部統計處今天公布1月全國賦稅收入為新台幣1767億元、年減13%，其中，受台股春節長假封關以及高基期影響，證交稅1月僅實徵69億元，衰退60.7%、連13黑，創金融海嘯2009年2月以來最深跌幅。

財政部統計處專門委員梁冠璇今天在記者會中分析，1月上市櫃股票平均每日成交值為2271億元，去年同月則為3482億元，且受農曆春節時點不同，台股交易日數較去年少5天，是導致證交稅大幅年減逾6成的主因。

兩大所得稅方面，1月營利事業所得稅實徵39億元、年減18.4%，梁冠璇指出，主要是特殊會計年度營利事業結算申報自繳稅款減少所致。

綜合所得稅1月實徵391億元、年增1.3%，梁冠璇表示，主因為利息及薪資所得扣繳稅款增加，加上去年同月辦理第3批退稅所致。

營業稅1月實徵淨額882億元、年減2%，梁冠璇指出，主要是電子零組件、礦產品、基本金屬及其製品等進口稅額減少，以及國內產銷活動穩定的交互影響結果。

1月貨物稅實徵86億元、衰退31.1%，梁冠璇表示，主要是車輛類大減51.2%、油氣類減少17.3%所致。

1月娛樂稅實徵1.34億元、年減1.7%，終止連7紅，反映前月狀況，梁冠璇指出，新北市新莊區辦理多項臨時公演，雖有挹注娛樂稅收表現，但高爾夫球類減少將近600萬元，遊樂園類也呈現衰退，這與去年12月下雨天數呈現高度相關。

同時，1月電影類娛樂稅收落入年減格局，減少90萬元，梁冠璇表示，2022年12月電影前兩大檔為「阿凡達：水之道」、「黑豹2：瓦干達萬歲」，票房銷售分別為約4.3億元、3400萬元，合計不敵2021年12月的前兩大檔「蜘蛛人：無家日」與「月老」。（編輯：林淑媛）1120209