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勞動基金111年虧損3529億元 收益率負6.71%

2023/2/1 10:43（2/1 10:59 更新）
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勞動部公布截至2022年底止，勞動基金整體虧損為新台幣3529億元，收益率負6.71%。（中央社檔案照片）
勞動部公布截至2022年底止，勞動基金整體虧損為新台幣3529億元，收益率負6.71%。（中央社檔案照片）
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（中央社記者張雄風台北1日電）勞動部今天公布截至去年底止，勞動基金整體虧損為新台幣3529億元，收益率負6.71%，但近10年來平均投資報酬率為4.05%，長期投資績效仍屬穩健，未來隨著金融市場回升，運用績效可望回穩。

勞動部勞動基金運用局今天公布最新勞動基金運用情況，整體勞動基金截至去年12月底止規模為5兆5387億元，勞動基金111年度評價後收益數為負3529億元，收益率負6.71%。

截至去年12月底，新制勞退基金規模為3兆5947億元，收益數負2280.8億元，收益率負6.67%；舊制勞退基金規模9846億元，收益數負708.7億元，收益率負8.30%；勞保基金規模為7534億元，收益數負589億元，收益率負7.45%。

另外，就保基金規模為1560億元，收益數49.8億元，收益率3.32%；勞職保基金規模345億元，收益數2.2億元，收益率0.65%；積欠工資墊償基金規模155億元，收益數負3.3億元，收益率負2.27%。

勞動部代衛福部管理國保基金規模為4524億元，收益數負289.9億元，收益率負6.38%；代農委會管理農退基金規模82億元，收益數負2.1億元，收益率負3.78%。

勞動基金運用局指出，回顧去年金融市場，受到俄烏戰爭地緣政治風險持續、主要央行積極升息對抗高通貨膨脹、中國大陸封城防疫致供應鏈受阻等因素影響下，全球經濟景氣下滑，全球股票及債券市場均劇烈震盪下跌。

勞動基金以多元方式分散布局國內、外股票、債券及另類資產，追求長期穩健投資收益，基金短期評價雖受金融市場大幅下跌影響產生損失，仍優於全球主要股、債指數同期表現。

未來隨著金融市場回升，運用績效可望回穩，整體勞動基金近10年（民國102年至111年）平均投資報酬率為4.05%，長期投資績效仍屬穩健。

此外，勞工退休基金投資收益享有銀行2年期定存利率保證收益，退休時本金不會受到市場波動影響；勞保老年給付由政府負最後保證給付及撥補責任，由國家確保財務安全，近10年（102年至111年）平均投資報酬率為4.36%，長期投資收益亦不斷增長，勞工尚無需隨短期金融市場波動及修正整理而擔憂。（編輯：張雅淨）1120201

#勞動基金
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