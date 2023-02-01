更多編輯台推薦新聞：
5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測
生活

5萬年一遇彗星2/1最靠近地球 雙筒望遠鏡可觀測

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日
文化

書摘／近藤麻理惠當3寶媽 如何繼續整理怦然心動度日

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包
生活

不斷更新／大樂透獎號這裡看 過年加碼百萬春節大紅包

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
台捷元首通話創先例 帕維爾：我們是主權國家 做認為正確的事
首頁 / 政治

退撫基金111年虧損478億元 史上第2大

2023/2/1 12:25（2/1 12:41 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
公務人員退撫基金管理委員會1日公布最新基金操作績效，民國111年全年實際收益數為虧損新台幣478.44億元。（中央社檔案照片）
公務人員退撫基金管理委員會1日公布最新基金操作績效，民國111年全年實際收益數為虧損新台幣478.44億元。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者陳俊華台北1日電）公務人員退撫基金管理委員會今天公布最新基金操作績效，民國111年全年實際收益數為虧損新台幣478.44億元，收益率為負6.73%，也是繼97年虧損860.87億元後，史上第二大虧損。

公務人員退休撫卹基金管理委員會按月公布退撫基金投資績效表、退撫基金運用明細表，以及退撫基金國內委託經營績效統計表等相關統計。

根據公務人員退休撫卹基金管理委員會最新資料，111年截至12月31日的基金運用情形，整體基金收益數虧損478.44億元，期間實際收益率為負6.73%。其中，自行經營的固定收益為135.18億元，期間收益率5.41%；資本利得收益數虧損249.81億元，收益率負18.42%。

委託經營部分，收益數為虧損363.81億元，期間收益率為負11.20%。

退撫基金指出，111年度截至11月底止，台灣10年期公債平均殖利率為1.19%、台灣加權股價指數下跌22.40%、MSCI全球指數下跌18.36%、彭博巴克萊資本全球綜合債券指數下跌16.25%。

這也是退撫基金歷年績效中，繼97年虧損860.87億元、整體收益率負22.33%後，史上第二大的虧損。

另外，退撫基金也公布去年持有前10大國內個股比例，分別為台積電29.27%、鴻海3.92%、台達電2.92%、台塑2.55%、聯發科2.33%、中華電2.48%、日月光投控2.13%、富邦金1.88%、國泰金1.77%、第一金1.74%。

如果與111年6月時比較，台積電仍是最高持股標的，並從29.15%增加為29.27%；南亞、台灣大則遭剔出，新增日月光投控、第一金。（編輯：黃國倫）1120201

#退撫基金
#公務人員
延伸閱讀
因應112年退撫新制上路 考試院啟動組織改造退撫新制三讀 今年7/1後新進公務員改確定提撥制退撫新制遭質疑 銓敘部：個人專戶無破產問題勞動基金111年虧損3529億元 收益率負6.71%
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族