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因應112年退撫新制上路 考試院啟動組織改造

2023/1/3 17:33（1/3 18:19 更新）
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（中央社記者陳俊華台北3日電）考試院今天說，為因應112年7月實施的公務人員個人專戶退撫新制，啟動組織改造，由現行「二部二會」的架構，調整為「二部一會」，共提出5項修正草案，將積極協調立法院排入優先法案。

考試院透過新聞稿表示，配合立法院已在民國111年12月16日三讀通過公務人員個人專戶制退休資遣撫卹法，公務人員個人專戶退撫新制將從112年7月1日上路，考試院啟動組織改造，今天將考試院組織法修正草案等5項法案函送立法院審議。

考試院說，為因應112年7月1日實施的公務人員個人專戶退撫新制，考試院及所屬部會的組織改造勢在必行；所涉及的配套法案包含「考試院組織法」、「銓敘部組織法」、「公務人員退休撫卹基金管理條例」等3項修正案、「公務人員退休撫卹基金管理局組織法」的立法，以及廢止「公務人員退休撫卹基金管理委員會組織條例」。

考試院指出，修正重點包括將考試院組織，由現行「二部二會」的架構，包含考選部、銓敘部、公務人員保障暨培訓委員會、公務人員退休撫卹基金監理委員會，調整為「二部一會」，公務人員退休撫卹基金監理委員會業務整併至銓敘部。

考試院說，銓敘將部成立監理司，職掌退撫基金、公保準備金及個人專戶新制儲金的監理業務；基於首長專業化考量，由銓敘部長兼任主委的公務人員退休撫卹基金管理委員會，改制為首長制的公務人員退休撫卹基金管理局，以追求基金長期穩健的投資績效。

考試院說，此外也將同步調整考試院組織法及銓敘部組織法，使其準用中央行政機關組織基準法的體例。將積極協調立法院排入優先法案，希望早日完成立法程序，以利業務推展，優化行政效能。（編輯：林興盟）1120103

#考試院
#立法院
#銓敘部
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