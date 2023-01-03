勞動基金估112年續成長 擬投600億全球股票

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（中央社記者張雄風台北3日電）勞動基金今天公布去年截至11月整體收益數為負2382.4億元；基金局表示，預估今年會先苦後甘，仍會向上成長，因此擬投注規模約新台幣600億元於全球加權指數，希望獲取長期穩健正報酬。

勞動部勞動基金運用局今天公布整體勞動基金截至111年11月底止規模為5兆5422億元，評價後收益數為負2382.4億元，收益率負4.54%；11月單月收益回升1913億元。

勞動基金運用局副局長劉麗茹今天接受媒體聯訪時表示，去年受俄烏戰爭、各國通膨及暴力式升息，讓全球經濟成長趨緩；展望未來，看起來升息的因素還在，但幅度不像去年這麼高，經濟疲軟，但還是有正成長。

至於估算去年12月的情況，劉麗茹表示，12月單月指標並不太好，台股約跌5%，全球股市皆約跌4%，有點因為11月回升比較高，因此12月稍微休息的感覺；預計今年是先苦後甘，要先等待一段時間，慢慢走揚。

基金局長蘇郁卿表示，對全球經濟向上成長仍是正向看待，因此今年預估投注規模約美金20億元（約新台幣600億元）於全球加權指數，希望獲取長期穩健的正報酬。

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蘇郁卿指出，這並非基金局首次投資全球股市，去年第4季也做了如全球氣候變遷、全球債權的委托投資共約美金50餘億元，預計今年會陸續撥款；而今年的委托案都是5年以上的規畫，以長期穩健正報酬為主。

蘇郁卿說，預測今年勞動基金報酬率約3.4%至3.6%，短期內雖然會有起伏，但仍看好長期收益；以近10年為例，平均報酬率為4.46%、近5年達4.77%，長期投資績效仍屬穩健，基金局會適時掌握布局時間。（編輯：陳政偉）1120103