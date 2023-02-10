台股追價激情降溫 收低12點終止週線連4紅
2023/2/10 14:33（2/10 14:43 更新）
台股10日終場指數下跌12.06點，收15586.65點。（中央社檔案照片）
（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天開高走低，儘管權值股台積電穩盤，但市場追價激情降溫、非電金族群賣壓加重，終場指數下跌12.06點，收15586.65點，跌幅0.08%，成交值新台幣2097.74億元；週線下跌16.01點，終止連4紅。
電子類股今天上漲0.08%，成交比重約58%；金融股漲0.27%。傳產族群的航運及鋼鐵收黑，分別下跌1.55%、0.63%。代表中小型股的櫃買指數下跌0.95%。
權王台積電盤中持穩，終場以545元作收，創兔年紅盤日來收盤新高；蘋果概念股鴻海上漲0.5%，收在101.5元，站穩季線之上；砷化鎵晶圓代工大廠穩懋去年第4季轉虧，今天股價一度重挫逾7%，終場跌幅收斂至0.87%，收在171元。
聊天機器人ChatGPT概念股受到Google母公司Alphabet股價暴跌影響，創意今天終場下挫1.09%，收910元；祥碩下跌4.63%，收948元。
部分納入MSCI台灣指數成分股的個股逆勢走揚，八方雲集收在漲停240元；森崴能源上漲4.72%，收86.5元；視陽漲3.82%，收353元。
國泰證期指出，近期台股呈現漲多量縮整理走勢，美元強勢不利於新台幣升值，可能影響資金行情。（編輯：張良知）1120210
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