更多編輯台推薦新聞：
土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐
政治

土耳其強震捐款管道彙整 帳篷毛毯等物資也可捐

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉
運動

經典賽宣傳圖獨缺台灣隊 官方換新圖補上林子偉

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看
生活

室內口罩令2/20鬆綁 醫院大眾運輸仍要戴 新制QA一次看

中央社啟事
社會

中央社啟事

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
中央社一手新聞APP Icon中央社一手新聞APP
下載
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 證券
台股
新聞專題
台股7/300
首頁 / 證券

台股追價激情降溫 收低12點終止週線連4紅

2023/2/10 14:33（2/10 14:43 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
台股10日終場指數下跌12.06點，收15586.65點。（中央社檔案照片）
台股10日終場指數下跌12.06點，收15586.65點。（中央社檔案照片）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者吳家豪台北10日電）台股今天開高走低，儘管權值股台積電穩盤，但市場追價激情降溫、非電金族群賣壓加重，終場指數下跌12.06點，收15586.65點，跌幅0.08%，成交值新台幣2097.74億元；週線下跌16.01點，終止連4紅。

電子類股今天上漲0.08%，成交比重約58%；金融股漲0.27%。傳產族群的航運及鋼鐵收黑，分別下跌1.55%、0.63%。代表中小型股的櫃買指數下跌0.95%。

權王台積電盤中持穩，終場以545元作收，創兔年紅盤日來收盤新高；蘋果概念股鴻海上漲0.5%，收在101.5元，站穩季線之上；砷化鎵晶圓代工大廠穩懋去年第4季轉虧，今天股價一度重挫逾7%，終場跌幅收斂至0.87%，收在171元。

聊天機器人ChatGPT概念股受到Google母公司Alphabet股價暴跌影響，創意今天終場下挫1.09%，收910元；祥碩下跌4.63%，收948元。

部分納入MSCI台灣指數成分股的個股逆勢走揚，八方雲集收在漲停240元；森崴能源上漲4.72%，收86.5元；視陽漲3.82%，收353元。

國泰證期指出，近期台股呈現漲多量縮整理走勢，美元強勢不利於新台幣升值，可能影響資金行情。（編輯：張良知）1120210

#台股
#台積電
延伸閱讀
MSCI台股權重一升兩維持 24日收盤生效證交所：台股1月實際交易戶數月減46萬餘戶
聚焦新聞
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
2月台股期指跌25點