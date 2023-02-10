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彭博：美光砍主管薪水最多20% 將停發獎金

2023/2/10 16:02（2/10 20:21 更新）
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美光因應產業景氣不佳，執行長等高階主管最多將減薪20%。（Micron Technology/Handout via 路透社）
美光因應產業景氣不佳，執行長等高階主管最多將減薪20%。（Micron Technology/Handout via 路透社）
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（中央社波伊西9日綜合外電報導）彭博（Bloomberg News）報導，美國半導體大廠美光科技公司（Micron Technology）將砍高階主管薪水，最多減薪20%，且會停發獎金以因應整個產業景氣走下坡。

美光在今天的監管文件中提到，執行長梅羅特拉（Sanjay Mehrotra）將減薪20%，執行副總裁減薪15%，資深副總裁的薪資也會減少10%，而且公司會對所有被點名的主管停發獎金。

美光去年底已宣布計畫裁員10%。隨著個人電腦等裝置銷售放緩，這家總部位於美國愛達荷州波伊西（Boise）的公司正設法因應記憶體晶片需求疲軟現況。

美光指出，這項計畫將使主管的現金薪酬目標削減53%至75%。公司也會削減更廣泛的主管階層薪水，非員工董事會成員的現金薪酬同樣會砍20%。

梅羅特拉在2022會計年度的基本薪資為141萬美元，總薪酬高達2880萬美元，其中大部分來自股票獎勵。（譯者：盧映孜/核稿：陳彥鈞）1120210

#美光
#美光科技公司
#減薪
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