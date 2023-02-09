Disney+訂閱數下滑 迪士尼為撙節成本裁員7000人

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迪士尼8日表示，為省下55億美元成本讓旗下串流媒體實現獲利，將裁員7000人。（圖取自Unsplash圖庫）

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（中央社舊金山8日綜合外電報導）娛樂巨頭迪士尼（Walt Disney Co.）今天表示，為省下55億美元成本讓旗下串流媒體實現獲利，將裁員7000人。此為艾格去年底回鍋擔任執行長後，做出的第一個重大決定。

路透社報導，這波裁員人數約占迪士尼全球員工總數的3.6%。

法新社報導，艾格（Bob Iger）在迪士尼公布最新季度財報後對分析師表示：「我不是輕易做出這個決定，我非常尊重和讚賞我們全球員工的才華和奉獻精神。」

為降低成本並將權力交還創意高層，迪士尼將重組為3個部門，分別為負責電影電視和串流的娛樂部門、運動頻道ESPN部門，以及負責迪士尼樂園、體驗與產品的部門。

艾格告訴分析師：「這次重組將為我們的營運帶來更具成本效益、更協調的方法。」

艾格表示，串流仍是迪士尼的優先要務。

根據2021年年報，截至2021年10月2日，迪士尼在全球擁有19萬名員工，其中80%為全職。

迪士尼也表示，由於消費者削減開支，上季其串流媒體服務Disney+的訂戶數出現有史以來的首次下滑。

與3個月前相比，12月31日時，Disney+訂戶數下滑1%，來到1.681億。

分析師普遍預計股價會下跌，但迪士尼股價在盤後交易一度上漲8%。（譯者：鄭詩韻/核稿：張曉雯）1120209