美光科技傳裁員 桃園市府：尚未接獲大量解僱通報

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（中央社記者葉臻桃園10日電）美國半導體大廠美光科技公司將砍高階主管薪水，有媒體報載美光已經開始裁員。桃園市勞動局今天向媒體表示，尚未接獲美光公司通報大量解僱或員工申請勞資爭議調解案件。

彭博（Bloomberg News）報導，美國半導體大廠美光科技公司（Micron Technology）將砍高階主管薪水，最多減薪20%，且會停發獎金以因應整個產業景氣走下坡。今天也有媒體報導，美光有員工表示已經開始裁員。

桃園市政府勞動局發布新聞稿表示，今年截至目前為止，美光無辦理資遣通報；截至今天，也未接獲美光公司通報大量解僱或員工申請勞資爭議調解案件。

勞動局也說，為保障勞工權益，已發文給美光公司提醒應確保勞工權益並遵守勞動基準法、大量解僱勞工保護法等相關勞動法令規定。

勞動局表示，依據大量解僱勞工保護法第2條規定，企業解僱勞工如達該法所定標準，應於60天前通報勞動局，並與工會及員工協商，違反該規定，依法可處新台幣10萬至50萬元罰鍰。

勞動局說，將會持續關注並派員瞭解該公司資遣情形，如有違反法令規定，將依規定辦理。員工如有權益受損情形，可向勞動局申訴。（編輯：李錫璋）1120210