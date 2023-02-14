台鐵台中港支線路基淘空 中油：已回填持續觀察中

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針對台鐵台中港支線路基淘空事件，中油表示已通知台鐵暫時停駛2車次的貨物列車，現場也完成早強混凝土緊急回填，目前持續觀察地基狀況。（圖取自中油網頁cpc.com.tw/Default.aspx）

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（中央社記者曾智怡台北14日電）針對台鐵台中港支線路基淘空事件，中油說明，因目前正在附近進行天然氣地下推管工程，上午發現鐵軌下方路基出現沉陷，已立即通知台鐵暫時停駛2車次的貨物列車，現場也完成早強混凝土緊急回填，目前持續觀察地基狀況。

中油透過新聞稿說明，中油天然氣管線工程單位自今年2月起在清水大排進行地下推管工程，工程地點鄰近台鐵台中港線，施工單位每日依施工計畫在管線路徑進行監測2次。

中油進一步說，今天上午監測時發現1處地面沉陷，施工單位立即於9時53分通知台鐵及相關單位，鐵路局隨即停駛台中港車站往港區方向貨物列車，並於10時45分至現場與工程單位研商路面恢復措施。

中油表示，依據研商結論，中油責成施工廠商以早強混凝土回填沉陷點至碎石鋪層，待觀察24小時穩定後，再由台鐵回填碎石後恢復通車，下午1時10分已完成灌漿作業。

中油強調，本次施工事故為工程單位主動巡查發現即通報，經適當處置，未衍生其他事故，後續工程單位將進一步瞭解事故發生原因，研擬必要預防措施，避免再次發生。（編輯：翟思嘉）1120214