台鐵陸續接到炸彈恐嚇電話 未成年少年疑抒發情緒犯案

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台鐵客服中心10日約晚間8時接獲炸彈恐嚇電話，揚言要在448次普悠瑪號列車上放炸彈，台鐵立即通報鐵路警察局，並未查獲任何可疑物，虛驚一場。圖為台鐵普悠瑪列車。（中央社檔案照片）

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（中央社記者台北劉建邦11日電）台鐵客服中心陸續接獲恐嚇電話，揚言在普悠瑪號列車上放炸彈。鐵路警察局今天表示，鎖定一名未成年男子涉案，犯嫌曾多次撥打恐嚇電話，調查後將依違反恐嚇公眾罪嫌送辦。

台鐵客服中心10日約晚間8時接獲炸彈恐嚇電話，揚言要在448次普悠瑪號列車上放炸彈，台鐵立即通報鐵路警察局，並未查獲任何可疑物，虛驚一場。

鐵路警察局今天表示，448次普悠瑪號列車在凌晨抵達台東站，立即派員前往巡檢車廂座位、廁所、行李置放處及行李架等處，皆未發現爆裂物或其他可疑物品。

鐵路警察局指出，接獲通報後，布線查緝，掌握一名住在北部的未成年少年涉案，並查出此名少年在今天清晨6時許，又再度打電話恐嚇，揚言要在110次普悠瑪號放置炸彈。

警方說，初步調查，此犯嫌曾在農曆過年期間，撥過恐嚇電話到台鐵客服中心，且透過手機撥打，當時已通知家長關切，但疑為抒發不滿情緒，再度犯案，調查後將依法送辦。（編輯：李錫璋）1120211