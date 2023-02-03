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機捷炸彈威脅犯嫌研判與北捷案相同 陸生境外散布恐嚇留言
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機捷炸彈威脅犯嫌研判與北捷案相同 陸生境外散布恐嚇留言

2023/2/3 17:11（2/3 17:27 更新）
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桃園捷運公司3日上午接到恐嚇電話，對方揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，桃捷公司第一時間已向警方報案，員警針對車站進行巡檢。（桃捷提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月3日
桃園捷運公司3日上午接到恐嚇電話，對方揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，桃捷公司第一時間已向警方報案，員警針對車站進行巡檢。（桃捷提供）中央社記者葉臻傳真 112年2月3日
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（中央社記者劉建邦、葉臻台北3日電）桃園捷運公司今天接獲恐嚇訊息，有人揚言將在車站放炸彈。警方指出，雖與北捷恐嚇案署名不同，但反追IP位址，研判犯嫌應為同一人，就是曾經來台交換的中國籍張姓陸生。

桃園大眾捷運股份有限公司今天上午接到恐嚇訊息，有人因瑞士聯邦國會友台小組訪問團將於5至10日訪台而不滿，傳送恐嚇訊息，揚言若台灣政府讓瑞士訪問團抵台，要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈。

警方初步調查，桃捷於1日晚間就曾接獲恐嚇信，嫌犯要求機捷將新台幣100萬元裝在行李箱放到廁所，否則將在A18站月台放4顆炸彈並引爆，當時經警方巡檢後，並無發現異常。

警方調查，今天的恐嚇信，署名與1日的恐嚇信不同，也與先前犯下北捷恐嚇案的恐嚇信署名不同，但經過反追IP位址，研判犯嫌應為同一人，就是曾經抵台交換的張姓陸生。

警方日前表示，台北捷運公司1月下旬曾連2天收到恐嚇電子郵件，介入調查後，掌握IP位址，發現是透過境外VPN跳板。據了解，是曾在台灣就讀的中國籍男子涉案，這名男子在去年底出境。

警方今天指出，台北車站為共構站，包含機捷、北捷等單位都曾接獲恐嚇電子郵件，但從相關犯罪手法分析，研判疑為署名「唐澤貴洋」的網友再度涉案，經持續擴大追查。

另外，刑事局去年9月間召開記者會表示，總統府、台鐵等處在去年陸續接獲自稱「唐澤貴洋」的網友留言恐嚇要放置炸彈，刑事局查出曾在台灣就讀的中國籍24歲張姓男子涉案，並在中國以境外跳板發布恐嚇言論，已發布通緝。

刑事局當時查出中國籍張姓男子曾在2016年至2011年間就讀台灣的大學、研究所，張男在中部某大學期間曾因要追求學妹卻盜用網路帳號，遭警方依恐嚇罪嫌送辦，檢方詢後起訴張男。

張姓男子疑曾在台灣遭起訴心有不甘，返回中國後，透過境外跳板張貼恐嚇台灣公務機關及大眾運輸系統言論。警方表示，張男化名為「唐澤貴洋」，並透過境外跳板主機上網散布恐嚇留言。（編輯：戴光育）1120203

桃園捷運公司3日接到恐嚇訊息，歹徒揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，警方獲報後在桃捷沿線所有車站進行巡檢。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年2月3日
桃園捷運公司3日接到恐嚇訊息，歹徒揚言要在桃園機場捷運A1台北車站放置炸彈，警方獲報後在桃捷沿線所有車站進行巡檢。（翻攝照片）中央社記者葉臻傳真 112年2月3日
#機捷
#台北捷運公司
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